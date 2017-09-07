阿里巴巴与亚马逊分庭抗礼

阿里巴巴集团创始人马云曾被哈佛拒之门外，甚至找不到一个在肯德基工作的机会。就是在这样的背景下，马云创造了“光棍节”这样的零售业神话，并实现了华尔街史上最大规模的首次公开募股。马云正率领阿里巴巴逼近美国亚马逊公司作为全球最大电子商务上市公司的地位。
目前阿里巴巴和亚马逊的市值都接近5000亿美元，于是一场竞争不可避免。而马云今年夏初就开始为这场竞争预热。当时正值一年一度的阿里巴巴投资者大会，阿里巴巴预计其2018财年营业收入同比增长45%至49%。
阿里巴巴9月1日市值达到了4386亿美元。目前亚马逊的市值为4711亿美元。换言之，亚马逊在阿里巴巴面前依然占据优势，但是阿里巴巴步步紧逼。在短短3个月内，阿里巴巴与亚马逊市值规模之比就从65%上升到95%。
比较阿里巴巴和亚马逊就如同比较中国与美国的经济，因为这两家企业与经营地的关联性非常强。但在两家企业市值接近的背后存在多个原因。阿里巴巴的用户基础比亚马逊庞大，其利润空间也更大，而且在中国农村地区和亚洲国家的发展势头依然强劲。
阿里巴巴和亚马逊有很多相似之处：都为消费者提供了足不出户的购物方式；都致力于数据管理；都涉足娱乐领域；都推出了生鲜服务。
但是两者的运作模式并不相同。就在亚马逊首席执行官贝索斯投资物流基础设施的同时，马云却无需在这方面花这么多钱。
与亚马逊不同，阿里巴巴在平台上销售的商品并不属于自己，也不需要运营大型分销中心。
两家企业都朝着一种混合模式发展，在这个框架下，实体店也开始贡献价值。继贝索斯收购美国《华盛顿邮报》之后，马云也收购了香港《南华早报》。虽然目前来看阿里巴巴一直紧紧跟在亚马逊身后，但两者之间的距离已经越来越近。
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