美公司渲染中国黑客攻击越南 中国外交部：妄加指责

英媒称，美国网络安全企业火眼公司说，在南海紧张加剧之际，为中国网络间谍扩大了对越南官方机构以及企业的攻击范围。
据路透社8月31日报道，火眼公司对路透社说，这些攻击是近期发生的，该公司顺藤摸瓜发现源头可能是一些中国网络间谍，部分根据是曾被该公司识别出身份的一个中国团伙用过同一个网络设施。
报道称，火眼公司网络谍报团队主管本·里德说：“以前中国窃取情报的重点往往是政府，近来的情况表明，他们实际上可能在攻击越南整个商界，企图广泛搜集各类情报。”
中国外交部发言人华春莹说，中国反对任何形式的网络窃密和非法网络活动。反对任何国家、任何方面在没有确凿证据的情况下对其他国家妄加指责。
越南外交部发言人黎氏秋恒说，应当依据法律严惩网络攻击行为，各国必须保障各自的网络安全。
火眼公司说，越南遭受的网络攻击是用越南语向用户发送的佯称要调查财务信息的文件。该公司说，网络攻击涉及的企业范围似乎很广泛，其中包括金融机构，但是火眼公司没有透露具体情况。
当用户打开文件时，对方就投放了恶意软件，可能感染电脑并把信息传回给网络间谍，也可能使网络间谍得以入侵该计算机网络。
火眼公司认为这些攻击活动与一个它称之为Conimes的团伙有关，原因是这个团伙过去用过conimes.com的域名。里德说，该团伙的攻击重点是东南亚，但主要目标是越南，并且在南海紧张加剧后愈发活跃。
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