反驳强硬涉朝言论 马蒂斯公开和特朗普唱反调

外媒称，美国国防部长詹姆斯·马蒂斯8月30日在朝鲜问题上公开表达与三军统帅不同的意见，这再次证明，美国总统的助手公开展现与总统分歧这种昔日罕见的现象到了特朗普总统时期却频频出现。
据路透社8月30日报道称，特朗普在推特上说“谈判不是解决”朝鲜核武器和导弹计划僵局的“办法”，没过几小时，马蒂斯就对记者说：“我们绝不放弃外交解决方案。”
报道称，除马蒂斯外，公开表达与特朗普不同态度的高级助手还有国务卿蒂勒森和白宫经济顾问加里·科恩。本月早些时候，白人民族主义者在弗吉尼亚州夏洛茨维尔组织的集会发生暴力活动，科恩曾经隐晦批评这位共和党总统的态度。
史学家迈克尔·贝施洛斯说：“我从来没有见过哪位现代总统是这个样子，有这么多高官跟他唱反调。”
另据美国《国家利益》双月刊网站8月30日报道，特朗普总统似乎认为朝鲜僵局没有外交解决方案。但是，虽然特朗普怀疑外交途径的价值，但他的国防部长马蒂斯似乎并不认同。实际上，解决朝鲜问题的唯一办法可能就是外交途径——华盛顿几乎没有对付平壤的有效军事手段。
马蒂斯在五角大楼与韩国国防部长官宋永武共同召开记者会时说：“不，我们从未穷尽外交办法。我们仍在共同努力，长官与我担负着保护我们国家、人民和利益的职责。”
军备控制专家、犁头基金会主席约瑟夫·奇林乔内称，唯一的办法就是谈判解决。奇林乔内说：“唯一的办法就是，在实施强硬的多边制裁同时采取创造性的外交办法，谈判确定（朝鲜核）计划的界限，首先要停止试验。这也许没用，但却是可能有效的唯一办法，也是过去已经见效的唯一办法。我们应立即开启与朝鲜的对话，探讨新的正式谈判的可行性。”
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