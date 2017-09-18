日本半导体人才跳槽中企：就算被视为"叛徒"也不后悔

日媒称，9月13日，东芝再次宣布将与2个多月前选择的优先谈判对象日美韩联盟“加速协商”。在备受关注的出售谈判背后，危机正悄然靠近。其他竞争企业已经增设生产设备，东芝的技术人员也正在不断流失。不仅是韩国和美国，正在培养半导体产业的中国也在行动。
《日本经济新闻》网站9月15日报道称，东芝的半导体存储器业务依然没有确定买家。其他竞争企业正纷纷来东芝挖人。在正式开始推进出售谈判的初春时节，一到傍晚，四日市工厂的南门就会出现一些身影。他们是猎头公司的员工。南门离开发设施最近。猎头公司来这里是为了挖走那些能够提高半导体生产的成品率、被称为“工艺工程师”的技术人员。
在半导体领域，有时一个想法就能大幅提高成品率和产品性能，因此围绕优秀技术人员的争夺战非常激烈。技术人员的主要“买家”以前是韩国，现在是中国。
中国紫光集团旗下的长江存储公司正利用政府资金在湖北省武汉市建设投资超过2万亿日元的大型存储器工厂。紫光集团相关人员表示，该工厂要想顺利启动，“2018年之前至少需要确保数千名技术人员”。
紫光集团在美国硅谷建立了研发基地，正在挖半导体厂商的技术人才。还讨论在日本建立设计开发基地，积极争取日本技术人才。被日本企业“年功序列（论资排辈）”型收入体系束缚的东芝技术人员被紫光认为是“廉价而优秀的人才”。
报道称，日本大型电机企业相继放弃半导体业务，尔必达存储器陷入破产、瑞萨电子大量裁员……如果仅观察日本国内，半导体产业犹如夕阳。但环顾世界，从基础上支撑信息化社会发展的半导体却是增长率很高的潜力产业。
因此，跳槽到研发资金充裕的海外大型企业的半导体技术人才不在少数。一名在中国半导体厂商工作5年以上的前NEC技术人员表示：“我在这儿能继续做此前的研究。就算以前的同事认为我是叛徒，我也不后悔”。
报道称，虽然很难看到政府统计的数据，但日本经济产业省担忧的技术外流每时每刻都在发生。在东芝存储器业务的出售过程中，经济产业省视为金科玉律的“阻止技术外流”只不过是一纸空谈。到东芝四日市工厂的一线倾听，就能听到“滨松町（东芝总部）什么都不知道”的声音。
报道称，如果继续这样轻视一线，将被给出优厚待遇的竞争对手夺走优秀技术人才。半导体产业的有效招聘倍率在3年内从0.5倍提高至1.5倍。日本人才中介公司Recruit Career表示，随着日本国内企业的裁员告一段落，今后招聘将日趋困难。
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