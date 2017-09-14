中国将时隔13年再发美元主权债券：史上规模最大

美媒称，中国正在准备十多年来的首次美元主权债券发行交易，此举将在经济改善之际增强中国与全球投资者的联系。
据美国《华尔街日报》网站9月13日报道，香港银行业人士称，中国政府准备本月发行20亿美元债券，投行正纷纷寻求参与该交易。虽然拟发行债券规模不大，象征性意义为主，但将是中国规模最大的美元债券发行交易，也是2004年10月以来的首次美元主权债券发行交易。
研究机构信贷视野公司称，中国未偿还的美元主权债券大约为2亿美元，分别定于2027和2096年偿付，债券收益率分别为3.3%和4%左右。中国在上世纪90年代发行了几笔全球债券，包括1996年发行的为期100年的1亿美元债券，票面利率为9%。
报道称，不过中国政府自2004年以来基本缺席这个市场，因为这一期间官员在应对“热钱”持续蜂拥而入和外汇储备迅速增加的情况。此外，在这批债券即将发行之际，根据IHS 马基塔的数据，最近几个月，中国政府债券违约保险成本降至两年来的最低水平。
信贷视野公司上周在一份报告中称，这批新的中国主权债的收益率有可能被定在较同期限美国国债收益率高0.5个百分点的水平，5年期美国国债收益率最新报1.747%，10年期美国国债收益率报2.171%。
分析师和银行业人士称，预计这批新的美元计价债券的大多数买家将是中国投资者和金融机构。尽管中国政府加大了吸引外国买家投资其债券市场的努力，但海外投资者对中国债券的需求一直不高，对人民币汇率和中国总体债务负担的担忧让很多外国投资者保持观望。
不过，一次成功的主权债发行可以显示出投资者对中国经济增长和信用质量的信心。
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