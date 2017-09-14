中国潜艇再次停靠马来西亚基地

中国人民解放军海军的潜艇日前第二次停靠马来西亚，此举表明这两个南海的主权声索国的防务关系正在深化。
中国潜艇此次访问是在9月8日到11日，停靠在东马来西亚塞邦加湾的马来西亚皇家海军潜艇基地。2017年初、解放军海军的潜艇曾首次在马来两亚的同一个海军基地停靠。
本刊向多位了解这次停靠的知情人士证实了有关最近这次访问的细节。尽管这些细节中并未包括这艘潜艇的名称，但有关其外观的描述——包括大小——表明，这艘潜艇要么是“元”级，要么是“宋”级柴电潜艇。
这艘潜艇据称由一艘舷号862的水面舰艇护卫。据《简氏战舰年鉴》确认这艘水面舰艇是“大江”级远洋打捞救生船崇明岛舰。据信，两艘舰艇是在亚丁湾执行完护航任务后返回中国。除了进行补给和“专业交流”，这些船只没有参加与马来西亚皇家海军的任何培训活动。本刊获悉，离开沙巴后，船只驶向中国的舟山。
中国潜艇第二次访问马采西亚标志着北京和马来西亚之间曰益加强的防务和战略关系。今年，马来西亚还首次将—项重要的海军合同给了中国——两国签订了首批购买四艘濒海多任务舰的合同。
前两艘将在中国建造，并在2019年和2020年交货，剩下的两艘由马来西亚企业鲍斯特德海军造船厂建造，并于2021年交货。交货后，马来西亚皇家海军将首次操作一个由中国公司设计和建造的平台。
随着马中两国关系日益升温，马来西亚对北京在南海的主权要求的立场与前些年相比很可能变得越来越温和。马来西亚是南海争端中的东南亚主权声索国之一。
自2014年以来，中国一直积极地向印度洋地区拓展其活动范围。2014年9月，解放军海军向亚丁湾部署“宋”级潜艇，北京称这一行动是为了支持该地区打击海盗的巡逻活动。作为此次部署的一部分，这艘潜艇曾停靠斯里兰卡科伦坡国际集装箱码头。
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