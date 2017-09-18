法媒记者探访雄安新区：中国要把这里建成梦幻之城

法国《回声报》9月14日刊登了该报记者弗雷德里克·舍费尔探访建设中的“雄安新区”的感受。全文摘要如下：
文章称，时间在这里似乎停滞了。自从明朝以来的500年里，桥西村的岁月都在白洋淀（北京西南150公里左右）中静静地流淌过去了。要抵达这个村子，要通过一条穿行在沼泽、麦田和玉米地中间的小路。北京城里的人很喜欢这里，一到周末就来这儿观赏荷花、品尝湖鱼。
今年4月1日，这里突然被新闻“头条”从睡梦中叫醒。中国决定在这里建一个可以与上海和深圳媲美的新都市！“雄安新区”占地面积将超过2000平方公里，是巴黎面积的20倍、纽约的3倍！
文章称，雄安新区规划承载了众多目标：首先是疏解拥有2300万人口的首都北京的压力，这一城市已经面临空气污染、房价高企、交通拥堵以及资源枯竭等压力。长期致力于中国城市研究的城市学家、纽约大学教授阿兰·贝尔托指出：“北京在向郊区扩展并且已修到了六环。这种围绕市中心扩展的模式现在很难控制住。”
中国政府于是决定，将北京的“非首都”功能转移到雄安新区。一些国有企业、文化机构、大学及很多国有部门都将走上南下之路。
文章称，但是中国的目标是建一座“开放、创新”的城市样板，其模板是从40年前的渔村变成如今大都市的深圳，以及在老上海对面建立的浦东新区。重点将放在“环保、提高百姓生活”上，建造一座“中国新城市化”的试点型都市。
“这个地区就像一张白纸，人口密度小、发展水平低且扩展空间大，集聚了很多启动一个如此高要求项目的基础条件。”上海市前市长徐匡迪说。他被看做浦东新区的重要推手，如今领导着京津冀协同发展专家咨询委员会。
文章称，一切都待建。钢铁、铜、铝、水泥等的需求将十分巨大。经济学家们开始憧憬未来以评估由此带来的机会。花旗银行预计头五年的投资将达到650亿欧元（1欧元约合7.8元人民币——本网注）。摩根士丹利则称，这座将容纳700万人的大都市，未来10年的最大投资可能达到3000亿欧元。
然而，一切都要等到雄安切切实实地破土而出。文章称，这不是北京希望推动的首个“人造”都市项目。中国目前有19个国家级“新区”，但是真正改变地区格局的新区很少。长江商学院教授许成钢说：“政府想让雄安新区走深圳或浦东的路子，因为这两个项目获得了成功，但是差异比共性要多得多。”
很多经济学家赞同上述观点。深圳曾被当作对国际投资敞开大门的试点，当时为了吸引私人企业进行了雄心勃勃的经济和金融改革。同时一切都由当地政府主导。雄安新区则是由中央政府提出，要让北京的国有企业搬过去，通过大型基建项目促进华北地区的经济增长。
文章称，工地很大，挑战很多。但是中国已证明它知道如何搞好大型基建项目。尤其是雄安新区与其他城市大不相同。
贝尔托在为世界银行工作时，曾听取了中国政府向其介绍将珠江三角洲一个渔村变成一个200万人口都市的计划。他承认当时觉得好笑。如今，有1200万人生活在深圳，这里变成了中国技术的橱窗。贝尔托从中总结了一个教训：“只要你拿不出反证，就得把中国人的话当回事。”
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