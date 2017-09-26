劳动力成本低 日企涌入孟加拉国建生产据点

美媒称，随着中国工人薪酬上涨令制造商撤离，日本公司正在寻求亚洲其他廉价的生产基地。他们落脚的一个国家是孟加拉国，该国的劳动力成本是亚太地区最低的。
据彭博新闻社网站9月20日报道，根据日本贸易振兴机构的数据，自2008年以来，在孟加拉国经营业务的日本企业数量增长了超过两倍，在2017年5月达到253家。这仍旧比其在中国和泰国的企业数量少得多，但它们在孟加拉国扩张的速度要快得多。
日本贸易振兴机构海外调研部官员田中明鲤（音）说：“孟加拉国传统上被认为是亚洲最穷的国家。那里的劳动力成本低于日本和其他东亚国家，而且可以雇用大批青年劳动力。”
根据日本贸易振兴机构的数据，在亚太地区19个国家的工人中，孟加拉国工人从日本企业领取的平均月薪是最低的，低于斯里兰卡、老挝和缅甸的日企工人。
日本贸易振兴机构称，一些日本企业在孟加拉国设厂着眼于其前景广阔的国内市场，如本田技研工业公司、乐敦制药公司和味之素公司都押注当地的发展。拥有1.58亿人口、中位数年龄在26.3岁的孟加拉国过去五年的国内生产总值翻了一倍还多。
田中说：“一些大公司正在扩张，期望当地国内市场会发展。”
田中说，优衣库的运营商迅销公司在日本企业10年前开始进入孟加拉国时发挥了作用。他们2008年决定在孟加拉国进行外包生产引发了日本公司的大批涌入，而中国高涨的劳动力成本和中日关系于2010年和2012年交恶推动了又一批企业进入孟加拉国的热潮。
在253家在孟加拉国运营的日本企业中，约30家从事服装和皮具行业，15家从事服装配件和检验行业，10家从事物流行业，15家从事IT服务业。
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