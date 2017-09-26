花旗银行为“一带一路”招兵买马

美国银行业巨头花旗银行准备将中国内地的一些工作人员派往“一带一路”沿线国家，另外还要招聘25名高级职员处理它在这些地区的业务——这些业务不在中国境内——以应对与该计划相关的业务量大增的状况。
随着“一带一路”相关的合同及协议开始签订，数家外国银行开始重新考虑其战略。分析人士认为，世界级大银行将从中受益，这要归功于它们在全球贸易融资中发挥的作用。
花旗银行企业银行部亚太区董事总经理杰拉德•基夫说：“因为中国国内市场的业务都被当地银行瓜分了，我们对客户的最大价值通常受益于我们的全球业务。”他称花旗银行目前在全世界85个国家与中国企业有业务往来，并在“一带一路”沿线的58个国家有业务。
同时，国际大银行发现想在内地赢得服务中国客户的机会更难。4家国际银行(东亚银行、花旗银行、汇丰银行和渣打银行)很早就在中国设立了全资子公司。然而，这4家银行和随后跟进的银行在内地市场的业务份额只有不到2% ，主要是与跨国公司打交道，另外还处理中国大企业和富人的国际业务。得基夫指出，东盟国家是最可能的增长区，另外还有中东、俄罗斯及哈萨克斯坦，新招聘的25人最有可能派往这些国家。
根据普华永道会计师事务所的分析，与去年下半年相比，今年上半年中国对亚洲的投资增长了40%。这家专业服务公司认为，中国对亚洲投资的增长在一定程度上归因于“一带一路”相关活动。
招聘咨询服务公司华德士负责香港和深圳业务的约翰•马拉利说，花旗银行绝不是唯一期待扩大其在“ 一带一路”沿线国家业务的银行。他说：“许多机构都在招兵买马，尤其是中国的大型银行和投资基金。”
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