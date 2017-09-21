2050年全球人口将达百亿 非洲人口将翻一番

法媒称，法国全国人口统计研究所9月20日发表的一份分析显示，到2050年，全球人口或将增加三分之一，从75亿增至100亿，其中非洲人口将翻一番。
据法新社9月19日报道，这份题为《世界各国》的研究每两年发表一次。该研究指出：“即将出现的重大变化之一就是非洲人口的迅猛增长。”到2050年，非洲人口或将从2017年的12亿增至25亿，而且非洲人口到2100年仍能增至44亿。
如今非洲人口占全球人口六分之一，一个世纪后将超过三分之一。
报道称，到2050年全球人口将达到100亿并继续增加，“21世纪末可能会达到110亿”。
然而，生育率下降导致人口增速放缓，如今全球育龄妇女平均生育2.5个子女，而1950年的平均生育率为5。
研究作者吉勒·皮松明确指出：“各地生育率几乎都有下降，但差距仍然很大。生育率不低于3的地区位于几乎整个非洲和一些阿拉伯半岛国家，还有从阿富汗、巴基斯坦到印度北部的带状地带。这些地区未来几年将出现强增长。”
由于“死亡率特别是儿童死亡率下降，而且生育率下降速度比其他大洲慢”，该研究对非洲人口的预期“略有上调”。
报道称，中国、印度、美国、印度尼西亚、巴西、巴基斯坦和尼日利亚这7个人口最多的国家目前总人口达到39.3亿，占全球人口的一半还多。
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