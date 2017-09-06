世界最大主权财富基金挪威石油基金市值首破万亿美元

外媒称，作为世界最大的主权财富基金，挪威主权财富基金达到市值1万亿美元的里程碑，超出了自它20多年前创立以来所有人对它的预期。
据美联社赫尔辛基9月19日报道，该基金市值19日早些时候达到了创纪录水平，最近的股市上涨和美元走弱对此起到推动作用，美元走弱令该基金所持的其他货币资产的美元价值更高。
据报道，挪威是从1996年5月开始将石油和天然气收益转入该基金的。
该基金利用该国石油、天然气行业的收益进行投资，以确保子孙后代能够获得养老金。
因为该基金规模巨大，它并未将所有资金用于在挪威进行再投资，否则会令该国经济过热。它将资金投向世界各地，约有42%在北美、36%在欧洲、18%在亚洲。
报道称，管理该基金的挪威银行投资管理基金的数据显示，在挪威主权财富基金的总资产中，有65%为股票，包括价值74亿美元的苹果公司股份和价值55亿美元的“字母表”公司股份。它有32%的资金投向债券等固定收益资产，有2.5%投向未上市的房地产。
虽然世界范围内有规模比它更大的投资基金，但挪威的这个基金是最大的主权财富基金，专门用国民的财富进行投资。
挪威立法者1990年通过了一项法律，批准建立一个归政府所有的石油和天然气基金。1998年，它的管理权由挪威财政部移交给挪威银行投资管理基金，后者是挪威央行的一个部门。
另据英国《金融时报》网站9月19日报道，世界最大的主权财富基金挪威石油基金（即挪威主权财富基金）自创设以来资产首次突破了1万亿美元。
创立于1996年的挪威石油基金今天市值达到78110亿挪威克朗（约合1.001万亿美元）。官员们证实，这是其市值首次突破1万亿美元大关。
在一个只有520万人口的国家，该基金取得了巨大的成功，其增长速度超出大臣们的想象，成长为世界最大的投资机构之一，平均下来在全球每家上市公司持股达1.3%。
该基金的首席执行官英韦·斯林斯塔说：“在1996年5月第一笔石油收入转入时，我想大家都没想到这个基金的规模会达到1万亿美元。达到1万亿美元是一个里程碑，基金市值的增长令人惊叹。”
该基金增长得极其迅速，自2002年以来其资产增加了12倍。
2016年底，它约有一半的资产来自投资回报，约有45%的资产来自石油和天然气收入，其余则来自汇率变动。
该基金自创立以来经历了重大变革。它最初只投资于债券，但现在有近65%的资产是股票。
它2011年第一次投资于房地产，现在积累了300亿美元的投资组合，主要是在美国和欧洲。
报道称，它还变成了一个越来越活跃的股东，就公司治理问题投票反对它持有股票最多的一些公司，例如苹果公司和脸书网站。
但它面临有关自身未来的重大问题。挪威新当选的中右翼政府将不得不就以下问题作出决定：该基金是否应更多地投资于基础设施和私募股权等私人持有的资产。
它还将讨论是否要专为该基金设立一个独立于央行的机构，此前，有官方报告建议这样做。
报道称，最后，人们越来越关心政府在其预算中使用多少来自该基金的资金。一项非正式规则原本规定每年最多使用基金市值的4%，现在相应数字已被下调到3%，但很多人认为这仍然可能太多，尤其是在该基金市值不断增长之际。
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