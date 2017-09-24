无声打击！美军测试激光武器：1次击落5架无人机

英国《每日邮报》网站9月20日发表题为《美国陆军公布“雅典娜”激光武器在一次测试中击落5架无人机的视频》的报道称，洛克希德-马丁公司公布了测试其激光武器系统的新视频。该视频披露了“雅典娜”如何对敌方无人机进行看不见的毁灭性打击。
在8月进行的测试中，这种原型武器成功击落了5架“放逐者”无人机。测试在新墨西哥州的白沙导弹靶场举行。
这个惊心动魄的视频显示，5架飞行中的无人机尾部喷出火焰，然后它们坠落地面，因为激光武器的无声攻击使得这些无人机失控，并发生结构性损坏。
洛克希德-马丁公司和美国陆军的空间和导弹防御司令部8月进行了这一测试。它们使用了30千瓦级“先进测试型高能武器”（即“雅典娜”）系统。
“雅典娜”是一种陆基系统，它能安装在坦克和其他车辆的顶部。未来，它甚至可以安装在军用飞机、直升机和舰船上。
在8月的测试中，“雅典娜”与5架“放逐者”无人机进行对抗。这些无人机的翼展约为3.3米。
利用它先进的波束控制技术和光纤激光器，它在一次从下方发起的看不见的攻击中设法击落了所有5架无人机。
洛克希德-马丁公司首席技术官基奥基·杰克逊说：“在白沙导弹靶场进行的对抗空中目标的测试，证明了我们的杀伤性武器模型是有效的。它们重复了我们在自己的试验场上得到的结果。在我们自己的试验场，激光武器打击的是静态目标。”
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