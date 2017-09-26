美专家称美能击落朝鲜核导弹是“谎言” 拦截成功率低

俄罗斯卫星通讯社9月24日发表了题为《全球防务专家称，美国不能击落朝鲜导弹》的文章。
美国国务院22日表示，如果朝鲜的导弹从关岛附近飞过，美军防御网络就会将其击落。但该领域的专家声称，五角大楼的说法是错误的。
对导弹防御技术有深入了解的军事专家说，五角大楼声称美军将在半空中摧毁携带核弹头的朝鲜弹道导弹，这种说法不仅会误导公众和美国政府，而且是彻彻底底的谎言。
专门研究核武器的全球安全基金会犁头基金会主席约瑟夫·奇林乔内和军备控制协会裁军和减少威胁项目负责人金斯顿·里夫都认为，美国很难击落朝鲜发射的核导弹。
“中段拦截”并不现实
奇林乔内在防务一号网站刊登的一篇文章中写到，如果平壤发射导弹飞越日本上空，其飞行高度足以使美国的导弹防御系统无法拦截到它。
他在文中写道：“这里的关键词是‘飞越’。譬如说导弹的最大飞行高度达到770公里，那么日本和美国都无法拦截到这枚导弹。现有的战区弹道导弹防御武器无一能达到这个高度。”
美国的导弹防御系统由3层构成，包括“爱国者”“萨德”和“宙斯盾”反导系统。简单说来，它们的防御范围分别是19.2、200和2160公里。
不过这3种反导系统都是要在导弹飞行的末段击落它，即在导弹从空中往下降、飞向攻击目标的过程中将其击落。没有一个反导系统能够在中期或发射后的阶段击落洲际弹道导弹（或甚至是中程弹道导弹）。
“末段拦截”大有水分
那么，美国的反导系统能在末段击落洲际弹道导弹？专家说，错了。里夫和奇林乔内指出，举例来说，获得广泛宣传的“宙斯盾”反导系统在拦截短程和中程导弹的试验中显示出相当不错的结果，但这些结果有很大的水分。
里夫向福克斯新闻频道表示：“这些测试当中只有一次是针对类似于朝鲜‘火星’-12这样的中程弹道导弹。”
奇林乔内表示：“‘萨德’‘爱国者’，尤其是‘宙斯盾’反导系统，它们都在测试中表现良好，但这些测试的目的就是为了取得成功，它们是简化的、仔细安排好的测试，大多使用短程导弹。”
奇林乔内称，目前美国要想在导弹飞行过程中击落类似于朝鲜“火星”-14那样的导弹，其成功的几率是50%对50%。而且这是在朝鲜不使用反制措施的情况下才有的结果。
另外，专家指出，海基“宙斯盾”和固定的陆基系统相比，它们显然更灵活，但舰船需要在恰当的时间抵达恰当的位置才能拦截对方发射的导弹。
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