境外媒体盘点“终身总理”默克尔的执政秘诀

外媒称，刚刚连任第四任总理，在欧洲政坛属政治长寿的安格拉·默克尔的政治生涯既出众又出人意料，用谦卑的表面迷惑对手。
从惊人崛起到不可撼动
据法新社9月24日报道，24日取得大选胜利的“终身总理”已经目睹过三位美国总统、四位法国总统和三位英国首相登场，看来没有受到权力的损耗。不过，这次选举的糟糕成绩以及极右翼政党首次进驻联邦议会都令其第四任期的开篇蒙上阴影。
哲学家彼得·斯洛特迪伊克在2015年曾认为，因其和缓的风格而被人戏称为“妈妈”的默克尔有个“秘诀”。由于自身动荡的历史而饱受痛苦，面对世界局势心态谨慎的德国人有着“对正常状态的强烈诉求”，而默克尔正好是那个回应诉求的人。
2005年秋季，谁能想到这个缺乏明显领袖魅力的科学家、对国际事务几乎一无了解的人可以在战胜施罗德成为总理后变得如此不可撼动？谁会寄希望于一个出生并成长在东德的牧师的女儿？长期以来低估她的西德政客显然没有。
报道称，12年后，默克尔就像一只独特的政治动物。尽管政治长寿，但她在历史中的地位同其指导原则一样依旧不确定。
从谨慎行事到铤而走险
报道称，默克尔很大程度上得益于施罗德不得人心的改革所带来的经济繁荣，她自己为未来筹划所做的个人努力则是有争议的，除了脱离核电这一迎合舆论的做法之外，难民危机成为她三任任期中的标志性事件也无疑使她做出了唯一的冒险。
2015年9月，以极为谨慎而闻名的默克尔决定打开德国大门迎接90万难民申请者。之后，她的受欢迎度下滑，民粹分子则因此上升。默克尔重新出手，采取一系列措施，并同土耳其达成协议以减少数量惊人的抵达欧洲的难民。
在德国，还需要默克尔处理这些难民融入的难题。在欧洲，她还需要和拒收难民的国家妥协。不过，除了难民危机，她的风格一向是超级实用主义的，这种实用风格受到现时的力量对比而非个人信念主导。
德国《商报》最近的文章分析称，“她的风格让人联想到合气道”，这种“弱者的武术”持续“利用对手的能量令对手自行摔倒”。她曾经与“占优男性”——从施罗德、萨科齐、贝卢斯科尼到普京——相遇。她“平静”的招式表达的信息是：“政治是无尽的复杂事物，需要经验和灵敏。”
在私人生活里，她的爱好比较简单：歌剧和远足，这时陪伴她的是逃避公共生活、作为国际知名科学家的丈夫，人们经常可以在周五晚上在柏林一家超市看到她买奶酪和白葡萄酒。
“默克尔妈妈”
据台湾“中央社”9月24日报道，对于这位新的“自由世界领袖”，许多德国人干脆直接叫她“永远的总理”。
报道称，德国人口中的“默克尔妈妈”以务实、审慎又令人放心的平淡作风，在政策连贯往往会比变迁更受到垂青的富裕高龄化国家里，把执政艺术拿捏得炉火纯青。尽管美国总统特朗普、英国脱离欧盟和多场全球危机搞得世局动荡，德国依旧维持令人称羡的经济成长和低失业率，而这更使63岁的默克尔成为国家的中流砥柱。如果有什么信念会让她珍视的话，那就是默克尔坚信，在瞬息万变的全球经济中，德国和欧洲必须保持竞争力且没有负债。
德国人一直用选票在感谢“默克尔妈妈”，让她2005年成为德国最年轻总理和首位女总理后，一路执政至今，同期领导人前美国总统小布什、前英国首相布莱尔和前法国总统希拉克早就下台了。
她没有因为披上权力的外衣而妄自尊大或冷若冰霜，还是和不跟媒体打交道的科学家丈夫住在柏林公寓，亲自去当地超市购物，到阿尔卑斯山健行度假。
“琥珀中的女人”
报道称，特朗普去年出人意料胜选后，国际媒体封她为自由民主的新火炬手，默克尔却不屑一顾，把这样的褒扬斥为“怪诞又荒唐”。尽管她也经常挨批坐视艰难挑战于不顾，但是从2011年日本福岛核灾后放弃核电，到2015年起对逾100万寻求庇护者开放边界，她在任内却也不乏勇敢又出人意表的决定。
移民潮确实让她在选票上和对欧盟邻国关系上付出极大代价，尽管被尊称为“难民救星”，许多人却预测她将因此连任失利。但在入境新难民数减缓、政府推动更加严厉庇护政策后，她的支持度又重回危机前水准。
报道称，默克尔的支持度甚至高到让国内媒体嘲讽她的中间偏左对手是政治自杀任务的不幸执行者，在默克尔这部重型卡车再度迈向权力巅峰之际，注定成为轮下亡魂。她自己通常拒绝点名谈论对手或是投入激烈口水战，导致这场选战打得虚无缥缈。不过，许多政治评论家指责默克尔让德国陷入对政治无感的休眠状态，而且似乎变得更加孤傲。
德国《明镜》周刊最近就说，默克尔是“琥珀中的女人”，她跟“古埃及神话怪兽斯芬克斯、天后或女王”一样难以捉摸，讲起话来跟搞“集体催眠”没有两样。
报道称，尽管如此，十多年过去了，默克尔依然政治长青，尤其是在基督教民主联盟目前还看不出有真正想要挑战她的党内同志出现的情况下，默克尔的任期超越曾是她政治导师的前总理科尔，也不是不可能。
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