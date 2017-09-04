代购风靡澳大利亚：澳前总理女儿也为中国消费者代购

香港《南华早报》网站9月3日刊登题为《代购风靡澳大利亚》的文章称，今年2月，广西人亚历克斯·朱（音）想出了一个帮助父母支付她所就读的一所澳大利亚顶级大学昂贵学费的新计划。她开始在澳大利亚购买婴儿配方奶粉和保健品，然后将其出售给在中国内地的同胞。她在微信上发布她出售商品的广告。
现在，这位23岁的澳大利亚国立大学的学生每月的收入在1000澳元（1澳元约合5.2元人民币）到2000澳元之间，并且计划在她在澳大利亚的剩余时间里继续这项“副业”。
报道称，澳大利亚据估计约有11万中国学生利用“代购”获取收入，朱（并非是她的真名）是其中的一员。假设每名代购者每周只赚10澳元，那么这个行业每年的价值约为5700万澳元。这意味着他们合起来的议价权足够强大，可以决定寻求进入中国市场的澳大利亚品牌的成败。
朱——还有无数像她一样的其他学生和家庭主妇——符合一名代购者的典型特征，即作为一名小规模买家，替一个小型亲友网络采购商品。但是，代购的世界正在发生改变。像朱这样的小型商人的生意预计将会越来越多地被更野心勃勃的代购者抢走，他们拥有运转顺畅的大型和专业的网络，寻求赚大钱。
对于代购业来说，设在悉尼的“澳卖客”公司计划建立行业首个上市企业的计划，是格局正在改变和边际利润率不断扩大的一个活生生的写照。这家悉尼供应商通过在实体店向代购者出售商品和向中国消费者直接出售商品，年收入达到1300万澳元。它还计划今年10月通过“后门”在澳大利亚证券交易所上市，试图“整合支离破碎的代购市场”。
正如这家公司的创始人乔舒亚·周（音）所说的：“在澳大利亚的每一个中国人都是代购者。”
报道称，A2乳制品公司是澳大利亚和新西兰的多家利用代购网络获得成功的公司之一。这家企业宣布在截至今年6月的一年中，获利9060万新西兰元（约合4.25亿元人民币），收入激增56%。这家公司将这一增长在部分程度上归功于利用代购作为其分销计划的一部分。
香港《南华早报》网站9月3日刊登题为《非华裔掘金澳大利亚代购业》的报道称，尽管目前绝大多数代购者是为亲朋好友购买少量商品的来自中国的留学生和家庭主妇，但一些非华裔人士也加入到蒸蒸日上的代购业中。
其中，最引人注目的是澳大利亚前总理陆克文的女儿陆杰喜，她通过天猫国际和淘宝等零售平台向中国中产阶级的消费群销售有机母婴用品，并对代购业表示大力支持。现在，她在网上开设了一家妇幼用品旗舰店。
远不止是是陆杰喜，新西兰人奥利弗也在淘宝上开设了网店，销售来自他老家奥克兰的保健产品、护肤用品、蜂蜜、奶粉和宠物食品。
他说：“在淘宝上销售猕猴桃肯定是一大挑战，但这也是我的主要卖点。我的客户对新西兰的生活方式和产品都非常感兴趣。”
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