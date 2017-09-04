中国“环保钦差”对治污动真格：收缴罚金8.7亿 影响官员升迁

港媒称，由省部级官员带队的多个小组即将完成在中国各地的环保督察工作，督察结果已经对成千上万官员的晋升前景产生了影响。
据香港《南华早报》网站9月2日报道，督察组成员包括环保部的官员，去年7月开始了首轮督察工作。此前曾在河北省开展过试点。
第四轮督察从上月开始，将全面覆盖中国内地31个省级地区。
报道称，到目前为止，大约1.8万家污染企业受到了处罚，上交的罚金总计超过8.7亿元人民币，超过1.2万人受到问责。
报道称，参与这次督察工作的党内两个机构——中纪委和中组部——可以说是决定官员晋升的最重要的两个部门。
报道称，此次对环保标准执行不力行为的打击范围与力度之大都是前所未有，同样前所未有的还有地方政府作出的反应。过去，对于不环保的做法，只要有利于地方经济发展，各地政府都是采取睁一只眼闭一只眼的态度。
昆山杜克大学环境研究中心主任张俊杰说：“中央环保督察组与以往不同。他们就像‘钦差大臣’。”
他说，中央督察组的权力在于他们可以让地方官员，特别是省市级领导干部为环保问题担责，这是过去单靠环保部不能做到的事情。
报道称，处罚措施包括公开批评、降级处理以及开除公职等。
国家行政学院教授竹立家说，在全国各地，环保领域的成就在官员的业绩考核中所占的比重不断增加。他还说，在深受雾霾困扰的北京，环保业绩在官员的业绩评分中占到大约30%的比例。
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