F1新加坡站汉密尔顿幸运夺冠

新加坡9月17日电，一级方程式大奖赛(F1)新加坡站17日晚首次在雨天开跑，湿滑赛道让夺冠大热门兼杆位——法拉利车队的德国车手塞巴斯蒂安·维泰尔早早出局，梅赛德斯车队的汉密尔顿抓住机会，第三次赢得新加坡站冠军，也保住了车手总积分榜第一的位置。
当晚比赛开始时，天空下起蒙蒙细雨，加之下午一场大雨地面比较湿滑，在16日晚的排位赛上排名第一和第二的维泰尔以及红牛车队的年轻车手马克斯·维斯塔潘，以及排名第四的法拉利队车手莱科宁因发生碰撞退赛，排位赛第五的汉密尔顿以2小时3分23秒543的成绩笑到了最后，并且在总积分榜上领先维特尔28分。
红牛车队的里卡多屈居亚军，另一位梅赛德斯车手博塔斯获得季军。
总积分方面，汉密尔顿以今年以来七次夺冠的成绩积得263分，维泰尔以235分排第二，博塔斯以212分占据第三的位置。
新加坡站是F1大奖赛唯一的夜间街道赛，对车手考验极大。长5.065公里的滨海湾赛道，有多达23个转弯，有些转弯为90度角。F1新任总裁蔡斯·凯里表示，新加坡站比赛在滨海湾美丽的夜色映衬下举办，是F1一年中最令人激动的活动之一，他们将与新加坡方面密切合作，使未来几年的赛事更加精彩。
新加坡站赛事已经举办十届，此前已确认将延长四年至2021年。据初步统计，过去十年F1为新加坡吸引了45万名国际旅客，旅游收益约14亿新加坡元。(新华社)
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