为进军中国也是蛮拼的：Facebook聘前发改委官员负责中国政府关系

Facebook重新进入中国市场的决心与努力再度升级。
据华尔街日报9月9日消息，“Facebook聘请了一名有前中国官员背景的资深人士William Shuai负责与中国的政府关系事务。”在回应《华尔街日报》的电子邮件中，William Shuai表示：仍在了解其新公司，不予置评。
关于William Shuai，除了几家媒体引用发布了相关新闻和领英上的介绍，再无其他增量信息。
William Shuai曾供职于中国国家发展和改革委员会，负责过许多国家电子政务项目和信息安全项目的审批程序。
此后，他加入百度，于2011年6月至2014年3月负责处理政府关系。除此之外，还有品牌战略、风险管理及危机应对、政府与企业重大合作项目。
2014年3月，William Shuai加入领英中国，任中国政府关系主管，负责制定与执行领英中国整体政府关系战略; 监督、分析和评估影响领英中国业务的政策; 管理地方政府关系和重大项目。同时，他也是北京领英信息技术有限公司的总经理，负责公司的总体运营。
1999年至2003年，William Shuai就读于清华大学计算机系，并获学士学位；2009年至2013年，他获得北京科技大学软件工程专业的研究生学位。
据知情人士透露：领英自2014年以来业务增长了7倍，William Shuai功不可没。
加入Facebook后，William Shuai将与该公司中国首席代表王黎合作。王黎又是谁？
“王黎于2014年被Facebook聘用，帮助Facebook与中国政界人士建立联系。她还负责安排并陪同扎克伯格与中国领导人会见。2016年3月，中共中央政治局常委刘云山接见了扎克伯格，王黎陪伴左右。此前，王黎曾替英特尔公司在中国工作十多年，拥有很强的政府网络。”
Facebook则与大多数外国社交平台一样，被中国拒之门外长达8年之久。不过扎克伯格一直惦记着中国市场，他多次到访中国，向政府和企业示好，与知名院校建立联系。
2014年10月，扎克伯格被清华大学经济管理学院任命为顾问委员会成员。王岐山在中南海紫光阁会见清华大学经济管理学院顾问委员会海外委员的时候就曾经同扎克伯格进行过会面。
2015年9月，在西雅图举行的第八届中美互联网论坛上，扎克伯格用中文与习近平进行交谈，并邀请习主席为他的女儿取个中文名字。
同年10月，扎克伯格在清华经管学院发表中文演讲。
2016年3月，扎克伯格参加“中国发展高层论坛2016年会”。之后，他在Facebook上晒出雾霾天跑步经过天安门和爬长城的照片。
他曾于2015年表示：如果忽视中国，那实现连接全球的目标只能是个梦。
对于中国市场，小扎一直“低调行事，谨慎做人”，通过各种努力和尝试打开中国大门。
2015年，Facebook在上海开设一家办公室，推广Oculus的VR头盔。
今年5月，Facebook以非Facebook名义在中国推出了一款名为“彩色气球” (Colorful Balloons)的照片共享应用程序。该应用程序是一家独立的中国公司Young LLC发布，而且没有任何信息暗示它和Facebook有关联。
近日《纽约时报》援引两位知情人士的话称，最近几个月Facebook正悄悄在上海寻找办公场地。一旦投入使用，办公室将会用来安置硬件团队，他们还会帮助Facebook在中国拓展其它业务。
Facebook一直以来都对中国充满兴趣，通过不同的方式深入理解中国，了解中国。其为了渗透进中国可谓用心良苦。
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