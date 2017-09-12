德律师起诉总理默克尔“公器私用”

德媒称，德国总理默克尔作为基民盟主席仍要去争取选民，所以她需要出行工具。为此，她使用了德国联邦国防军和联邦警察的装备。据《明镜》周刊报道，柏林的一名律师现在对默克尔提起犯罪指控，原因是总理女士为出行支付的钱款远远低于所耗费用。柏林检察院正在考虑是否启动调查程序。
据德国新闻电视频道网站9月9日报道，《明镜》周刊报道说，默克尔及其下属为了选举活动而使用联邦国防军的飞机时，只为每段航程支付大约500欧元。但军方直升机每小时的使用成本约为1.8万欧元，普通飞机每小时所耗成本超过3万欧元。而默克尔的这类出行有时最多可能需要4个小时。
默克尔8月底通报说，她遵守前任总理们已经使用的规则。她说自己“一直在执行公务”，必须能够根据情况迅速飞回柏林。
除了联邦总理，联邦部长们也可以在竞选活动之外使用军方飞机。根据规定，在联邦议院大选前十周里，联邦议院各党主席和总理候选人可以使用军方飞机参加竞选活动，支付相同的费用。截至8月底，社民党没有人在竞选活动中提出这样的要求。据巴伐利亚电台报道，社民党人士表示，该党的竞选费用已经得到报销，不想再通过使用军方飞机增加纳税人的负担。
联邦国防军在接受联邦议院绿党党团质询时回答说，目前为止默克尔为竞选活动或党的活动使用了50次联邦国防军的飞机。基民盟为前14次飞行平均每次支付1500欧元。只有基民盟成员的旅程被计算在内，没有计算安保人员的费用。
联邦警察说，迄今为止默克尔有6天动用联邦警察的直升机，共计费用3.95万欧元，每次飞行费用约为6000欧元。
《明镜》周刊报道说，绿党预算专家托比亚斯·林德纳批评默克尔占有财政优势，因为她可以利用联邦国防军或联邦警察的飞机参加竞选活动。
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