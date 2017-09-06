技术进步令面部识别崛起 未来刷脸就能解锁手机

美媒称，下一款苹果手机的主要新特征之一是刷脸解锁。
据美国《洛杉矶时报》9月8日报道，乍看之下，这也许没什么大不了的。安卓自2011年就在其操作系统中有一款面部识别软件“面部解锁”。苹果的首要智能手机对手三星公司也有自己的面部识别技术。
苹果公司不是唯一对这种新技术感兴趣的公司。达美航空公司、捷蓝航空公司和花旗银行在过去一年均试点或开启了使用这一技术作为验证手段的项目。
各公司在推动面部识别作为验证身份更简便和高效的方式。的确，人们也许需要持手机用特定角度对准面部。但PIN码和密码都不再需要了。和指纹不同，你绝不会忘记自己存到手机程序中的是哪张脸。
过去，面部识别技术有局限性。黑客可以用手机机主的照片或视频来解锁。帽子甚至特定的肤色都会难住感应器。当然还有同卵双胞胎的问题。
但是近来在面部识别技术上的进展解决了其中一些问题。深度感应相机可以绘制面部的某种3D图像，而不是单纯的图片。即使双胞胎也在骨架或头型上有微小的差异，这有助于更精确地个人识别。专家说，配饰也许仍会干扰感应器的识别，但并不那么容易。所以，尽管面部识别技术不那么完美，但已不再只是噱头了。
苹果公司近年来收购了至少两家有名的面部识别公司，包括了为Xbox研发了最初面部感应和运动感应技术的PrimeSense公司。苹果公司还收购了一家名叫RealFace的专注于以面部识别作为安全应用的公司。
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