马化腾最新香港演讲：Facebook一个创始人移民，新加坡首富坐不住了！

9月11日，《跑赢智能时代》白皮书发布暨Hong Kong X青年科技创新创业论坛在香港成功举办。腾讯公司董事会主席兼首席执行官、香港X科技创业平台荣誉主席兼顾问马化腾进行主题演讲。
以下为马化腾演讲全文：
尊敬的林郑月娥特首，尊敬的陈冬副主任、沈南鹏主席，各位朋友，大家下午好！
非常荣幸再次来到HKX论坛现场。我记得一年多前沈南鹏和李泽湘教授做到我，说起他们的计划。当时只是一个纯粹纸上的概念。但今天一年多过去了，我们看到这个概念落地成真，而且生根发芽长出硕果，虽然还很幼小，但前景非常美好。
过去大家在香港谈科技，就像片子里讲的，在十几二十年前，就觉得“High-tech揩嘢、Low-tech撈嘢”。这种概念还是根深蒂固的。但今天我感觉空气中都飘着科技创新的味道，这是让我感到非常兴奋和激动的。
这一年多过去，整个世界也发生了很大的变化。就在这一年时间，全球十大市值企业发生了翻天覆地的变化，前五家是高科技企业，腾讯和阿里巴巴也有幸跻身其中，十家企业里有七家是高科技企业。改变了过去市值最大的企业要么是资源型，比如能源公司，要么是金融巨头。现在这个情况已经发生了很大的变化。我觉得这也是给大家一个很大的启发。
前不久高盛说他自己是科技公司。他不是金融巨头吗？怎么是科技公司。他说我三分之一员工是科研人员，按数量来看，比Facebook的研发人员还多。他说我不是科技公司是什么。我说金融公司都很拼，他们这么努力，我们还能不再努力吗。
我记得前不久一个朋友找我吃饭。我说什么事。说向我请教科技的事情。我说我向你请教传统和实业的情况，互相交流。我说你受到什么刺激了。他说Facebook的一个创始人移民去了新加坡，现在他们股价涨得很快，资产一评估，快要取代新加坡首富了。他说我们家族干了六十多年，怎么一个名不见经传，名字都不太记得的小子就打败他了。他说要奋起直追。我说你父亲现在在哪里。他说已经在以色列，正在考察公司。我说动作真快。
这个小故事很可爱，也很正面积极。但也反映了一年的变化让香港很多老家族，很多传统企业，也在发生一些微妙的变化。我们要多合作，产业界不同的合作应该有更多的合作。
今年6月份我们承办了“粤港澳大湾区论坛”，这个论坛和HKX是一脉相承的。过去一年正因为我参加了HKX这个大家庭，也学到了非常多的东西。包括今年两会的提案，我特别提案粤港澳大湾区的建立，特别是科技湾区。我们在今年6月份论坛上提出说香港要发展科技，有很多牌可以打。 刚才特首讲了很多举措。我自己的概念，最直观的是三张牌。
第一张牌，“引进来”。香港缺乏还确实更多高科技的人才和企业能够吸引进来。放眼全球，包括内地、国外，很多创新科技企业，其实是和引进来的战略分不开。如果大家仔细翻白皮书，写得非常好。开始沈南鹏给我一个电子版PPT，我还提了点建议。后来看印出来的最终版白皮书，发现质量很好。很多研究很详实，包括国外怎么起来的过程，国内每一个省每一个市当初做了哪些举措，都写得很清楚。这让我很诧异，我说这比我们公司发展战略部写得强多了。后来他最后讲的是林郑月娥特首还有陈冬主任都修改过。我说难怪，经过大家修改，是不一样的，质量非常高。这个世界上没有随随便便的成功，每一个创科成功的城市或者地区，一定有它很积极正面的政府主导的作用。所以我们看到的都是一样。我们也希望政府在这方面能够更大胆积极，能够给更多政策，把国内外高级人才积极吸引过来，甚至要像跑队伍一样，下死命令，这个项目拿不下来，问责。上次跟凯瑞讲，凯瑞说我不能随随便便炒掉人。我说不是炒掉，关键是引导，要把责任层层下压到位，有压力，有动力，肯定能做成。
第二张牌，“长出来”。进来如果留不住人才，会死掉会跑掉，最后说是骗人的，再也不来了。关键是要培育一个环境让他生存。比如我们自己，如果在香港要招几百人的科技工程师，其实挺难，现在找不到人。但像鸡和蛋一样，香港的学生也不读工程，全读金融，都往国外跑了。这是鸡和蛋的矛盾，总得有人要走出一步。先引进来，作为引导，是不是有一些政策。比如说本地请一个科技人才可以配一个国外或者内地进来的人才。我记得当时跟凯瑞讲，他眼睛一亮说这可能也是一个主意。我们希望能让科技企业和人才进来之后生存壮大，形成案例。这是很重要的一点。
第三张牌，“合起来”。把各方合力发挥出来。粤港澳深圳特区包括大湾区的智能制造，结合香港这么非常适合高端人才国际化的环境，能够合力起来，这个能量是非常大的。讲到合力就要讲到政产学研四个界别怎么合作。
我们在刚刚过去的八月份举办了一个粤港澳青年营，是一个夏令营。因为第一次尝试，请了100位中学生，60位香港，20位澳门，20位广东，三地年轻人素不相识，文化差异很大，把他们聚合在一块儿。刚刚陈冬主任还问我说你们办得怎么样。我说一会儿讲。
效果非常好，我们主要是跟大疆承办，这些年轻人他们参观了腾讯的AI、VC/PE等等，虚拟现实、增强现实实验室，也体验了移动支付，也包括到大疆体验无人机实际操作，还有机器人大赛。这些科技对他们来说是原来没有办法接触到的，而且他们之间的互动融合，从一开始陌生、破冰到越来越熟悉，到最后依依不舍。还说能不能下次再找一个机会再聚。而且还有很多很有意思的活动，比如像帆船，一开营有帆船比赛。很多学生说我就是看中帆船才来的。还有棒球，都是很多年轻人比较少接触的活动。还到深圳的众创空间参观，举办创业者讲座，一些粤港澳年轻创业者现身说法，去讲解自己项目怎么过来，甚至还玩一些现场游戏。给你一笔资金，你看怎么投资，模拟几个团队创业。等等这些都启发了他们的过程，非常有意思。
我记得他们有些问的问题是说腾讯的业务这么多，你们怎么把握资金流才不会出现周转不灵。我说高中生问这样的问题，果然是金融大都市香港过来的。走的时候他说接触到高科技企业，对科技有了新的看法。他说以后报考高校大学志愿要改一改了。这个东西是一个种子，他回去之后会跟周边传播。我们想明年更多的大企业能跟我们一起做，可以办400人或者更多的夏令营，也希望更多企业能参与。把你们这个行业跟科技有关的东西提供出来，让我们能参与，让学生能参加。这是非常有意思的事情。
我前几天在北京清华大学参加了一个论坛，更多是跟科技企业和科学家对话。汤教授也是那天的对话嘉宾，我们也是非常激烈的交流了很多思想。现在越来越多内地的企业和投资界也关注科技、科学。所以我当时讲了一句话，我说不想成为科学家的投资人不是一个好的企业家。它其实是代表这有一个融合贯通的理念。
前两天之后的一天，我参加了未来科学大奖颁布的一个中国的诺贝尔奖，主要是给大中华区的科学家，将近100万美元。希望给年轻人树立一个重视科学家，尊重科学的氛围。去年第一届得主也是HKX的发起人之一，卢煜明教授，是中大的。他是生命科技的奖。今年是扩到三个奖，我捐助的是数学和计算机奖，今年是一个很年轻的80后数学家许晨阳获的奖。内地也在很积极的让整个社会，让企业界加入进来，重视科技研发的发展。
最后一个，帮泽湘教授预先打一个广告。我们希望探索香港新型的能够面向科技创新的教育体系的一些变革。我们希望这里面有些事情可以做。前不久泽湘找我。虽然港科大也做了很多创新，但他们觉得是不是有一些别的空间，比如能不能在河套地区，把用途更多聚焦在创新科技教育方面，不管是研究院还是大学还是科技中学，能够引入新型的科技为主的创新教育体系。泽湘给我介绍了很多国外的创新案例，我记不得了。但非常有意思。我说这是好事情，跟南鹏讨论能不能利用一些资本的力量，希望香港各界大家族大佬们能边投资也边投入到教育和公益里。回头南鹏会有一个很好的策划，希望打造出一个好的模式，当然这需要政府的支持和很多慈善机构一起把这个事情做好。
最后，希望全港各界，不管各行产品界、学术界、研究界都能联合起来，我相信香港必然会有一个美好的未来，谢谢大家！
注：马化腾演讲提到的：Facebook的一个创始人移民去了新加坡，这个人就是Facebook的联合创始人爱德华多·萨维尔林（Eduardo Saverin）因投资科技初创企业而闻名。自从这位出生在巴西的亿万富豪于2009年迁居到新加坡之后，他便开始成为新加坡第二富豪。
2017年福布斯新加坡富豪排行榜
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost