中国监管机构警示网络代币筹款风险

英媒称，中国监管机构开始打击基于加密货币的筹款方案的销售，这些方案被称为“首次代币发售”（简称ICO）。各方担忧它们在助燃金融风险和彻头彻尾的欺诈。
据英国《金融时报》网站9月1日报道，中国把“金融安全”列为今年的头号政策优先事项。监管机构担心，ICO像磁铁一样吸引骗子，让他们利用中国投资者的投机狂热。
官方的中国互联网金融协会（National Internet Finance Association of China）8月30日晚间警告投资者在投资这些方案之前提高警惕。该协会表示，ICO的迅速崛起“扰乱了社会经济秩序并形成了较大风险隐患”，并补充称，一些ICO“采用各类误导性宣传手段”，而且“其中涉嫌诈骗”。
据官方的《上海证券报》8月31日报道，中国监管机构已经对目前不受监管的ICO展开了调查。该报从各个ICO平台汇编的数据显示，ICO仅在8月份的筹款额就达到约50亿元人民币。
同样在8月30日，ICO项目的领先平台ICOINFO宣布“为防范风险”暂停其业务。
ICO是一种筹款方案，初创企业向投资者发行基于区块链的代币，以换取比特币。该企业（通常是一家科技企业，有意开发一种新的基于区块链的应用）利用比特币筹资所得发展业务。
报道称，新发行的硬币往往被称为“代币”，因为它们不一定意在成为货币。在某些情况下，代币就像新公司的股权，让持有者有资格获得红利。在其他情况下，它们为企业正在开发的基于区块链的新网络执行某种功能。
8月28日，美国证券交易委员会（SEC）也警告称，“存在一些潜在的骗局，涉及一些公司自称与ICO相关，或者声称他们正在从事ICO”。
ICO的很大一部分人气源于“以太坊”（Ethereum）成功的鼓舞，后者是一个面向软件开发者的基于区块链的平台，第一个进行了ICO。
报道称，以太币被用于在以太坊网络上运行软件应用。但以太币也在二级市场上交易。根据Coinmarketcap.com，一个以太币的价格已从一年前的11美元（1美元约合人民币6.6元——本网注）暴涨至381美元。这推动了对其他ICO的疯狂投机，如今多数ICO接受以太币以及比特币。
“目前的情况很不明朗。大家都在等待监管机构发布指引。这就是为什么我们现在看到这么多的ICO，”总部位于上海的金融科技咨询公司Kapronasia的负责人曾农·考普龙表示：“与其同一只风险投资基金打交道，或者做IPO，这些项目需要花费的功夫小得多。你只需要一张白纸和一个创意，然后你就可以进入市场。”
计划在不久后进行ICO的是中国市场调研服务机构Red Pulse。该集团希望通过发行RPX代币筹集1500万美元，这些代币可被用于访问研究内容。该机制旨在限制专有内容的流通范围，确保分析师得到公平补偿。
报道称，中国当局早些时候出于对资本外流和洗钱的担心，对各大比特币交易所进行了严格审查。与此同时，中国央行也已正式宣布有意发行基于区块链的货币。
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