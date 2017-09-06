俄媒称中俄可打造“贸易同盟”：对抗欧美贸易保护主义

俄媒称，北京表示，在即将于9月初举行的金砖国家峰会上与俄罗斯讨论“对抗全球贸易保护主义的议题”。这当然首先指的是美国针对中国的贸易保护主义措施和针对俄罗斯的制裁措施，但内容并不仅限于此。
据俄罗斯《专家》周刊网站9月1日报道，中国财政部国际财经中心主任周强武表示，北京和莫斯科将继续加强宏观经济战略的沟通协调。反全球贸易保护主义的议题将在即将召开的金砖国家（巴西、俄罗斯、印度、中国和南非）厦门会晤上得到讨论。
报道称，中俄将达成协议，在这方面共同采取新举措。周强武说，中俄将继续加强宏观战略的沟通协调，推进全球性变革，反对贸易保护主义。
阿洛尔经纪公司分析师阿列克谢·安东诺夫认为，说某个时候贸易保护主义会在世界上消失，这就好比是说军事冲突将在世界上消失，都是乌托邦式的幻想。贸易保护主义是针对另一国或国家集团发起冲突的最先进手段之一：不用动武，纯经济方式，无须流血，但非常有效，其最终目标可能是让实力较弱方的经济完全从属于较强的一方。实质上，西方国家禁止向俄出口技术的制裁也是贸易保护主义的一种形式。
因此，安东诺夫指出，金砖国家不妨尝试建立自己的贸易保护主义者同盟，与欧美对抗，并努力在该同盟内部发展贸易；中国在提出“金砖+”模式时言下之意也是如此。中国在达沃斯论坛上发起了关于贸易保护主义的辩论。特朗普在竞选总统期间曾扬言要对从中国进口的商品征收45%的关税。有数据称，受欧美贸易保护主义措施的影响，中国在2016年丢掉了750亿美元的生意，其中既包括贸易，也包括投资。
自由金融投资公司分析师波格丹·兹瓦里奇指出，这里涉及的不仅仅是美国可能以之为出发点的贸易保护主义政策，还包括来自其他国家的类似提议。在中俄均是成员国的那些国际组织框架内，中俄可以提出能削弱贸易壁垒、促进自由贸易体制的倡议。再加上丝绸之路经济带框架内的基础设施正在建造。该经济带有助于拓展贸易，为沿线国家的商品提供新销售市场。
谈到美国，兹瓦里奇认为，中俄两国可以在世贸组织框架内加强合作。倘若美国通过的决定违反世贸组织原则，其他国家有权提出异议。较之一国的“单打独斗”，联合行动能带来更多益处。现在就能讨论美俄在世贸组织内对峙的可能性，因为美国实施的部分制裁措施触犯了该组织的原则。
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