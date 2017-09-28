保加利亚“长寿村”因酸奶结缘中国

法媒称，保加利亚一个村庄的村民们坐在书前，费劲地辨认着汉字和拼音。但是，他们不是为了去中国——而是中国人要来他们这里。因为酸奶。
她37岁的女儿韦塞利娜带着自己9岁的小女儿一起学汉语。小姑娘会说一句句完整的汉语，赢得了全班喝彩。
报道称，听说过莫姆奇洛夫齐这个地方的欧洲人寥寥无几，甚至知道这个地方的保加利亚人也不多。莫姆奇洛夫齐坐落在东南欧与希腊接壤的罗多佩山脉的山坡上。
但是，莫姆奇洛夫齐是一款风靡中国的酸奶的名称，所以在中国具有神秘、奇迹和长寿的象征。
报道称，今年夏天，莫姆奇洛夫齐接待了数以百计的中国游客，他们前来参加这个村庄的第三届中保酸奶节。
在村庄里中文标语随处可见，还有中文标牌为游客引路，把他们带到酸奶讲座或品尝酸奶和奶酪的地方。
孩子们到处游走，叽叽喳喳地说着“你好”，分发用保加利亚语、汉语和英语印制的酸奶节宣传册和村庄地图。
酸奶节的第二天选出了最美“酸奶皇后”，把莫姆奇洛夫齐装扮得更美。
一名上海游客说：“对保加利亚，每个中国人都知道两件事，酸奶和玫瑰。”
报道称，自2009年中国的一家乳制品公司从莫姆奇洛夫齐买回当地酸奶中所含的乳酸菌以后，这里的人们就已习惯了看到中国游客。
该公司把产品命名为“莫姆奇洛夫齐”，商品标签就是身穿民族服装的保加利亚姑娘。公司还与这个村庄建立了联系。
这款酸奶的中文名称是“莫斯利安”，是一款畅销的酸奶，大多数超市都有售，车站和电视上也常见它的广告。2008年中国奶粉污染丑闻也助推了“莫斯利安”的畅销，很多消费者因此青睐更安全一些的国际或传统品牌奶粉。
公司相关人士表示，由于这里的百岁老人较多，莫姆奇洛夫齐以“长寿村”闻名。实际上，在40名当地人参加的汉语学习班上，至少有3人说他们家有百岁以上的老人。
报道称，如今，莫姆奇洛夫齐的1200名居民每年大约会接待1000名中国游客，而每年来此旅游的游客总数为5000人至6000人。
莫姆奇洛夫齐的村长说：“游客人数逐年增加，考虑到中国为酸奶展开的广告宣传活动，这再正常不过了，宣传对我们也有利。”
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