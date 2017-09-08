苹果新款iPhone遭遇生产故障，或遭遇供应短缺

据《华尔街日报》周四报道，苹果公司新款iPhone在其早期制造流程中遭遇了生产故障，可能会导致其在下周发布以后面临供应和出货短缺的局面。
受此影响，苹果公司股价收盘下跌0.4%，报161.26美元。
《华尔街日报》报道称，有熟知内情的消息人士称，生产故障导致制造流程被拖后了约一个月。
苹果公司则尚未就此消息置评。
BTIG分析师沃尔特·皮希科（Walter Piecyk）在一封电子邮件中写道：“市场上从来都不乏有关苹果公司生产故障的传闻，但该公司似乎总能每个季度生产出数千万部手机。”他还补充道：“我还怀疑如果那些对新款iPhone有兴趣的消费者不得不等上几个月时间，则将更换品牌。”
“果粉”和投资者正在急切盼望苹果公司在iPhone诞生10周年之际将会推出的iPhone 8，想要知道这款新手机是否将具备足够多的新功能来刺激新的一代人转向使用iPhone。
市场广泛预计新款iPhone将采用高分辨率OLED（有机发光二极管）显示屏，此外还将支持更好的触摸屏技术和无线充电功能，其价格则可能在1000美元以上。
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