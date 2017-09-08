气势上不能输！亚马逊50亿美元造第二总部 与苹果比肩全球最贵

亚马逊周四表示，打算在北美开设第二个总部HQ2，建造与运营成本高达50亿美元，与苹果的“飞船”总部Apple Park共同跻身全球造价最高的公司总部榜首。
目前亚马逊正在寻找合适的城市，目标是拥有科技人才基础、人口在100万以上、愿意提供税收优惠的城区或市郊。第二总部计划容纳5万名员工，西雅图总部的雇员可以选择是否搬过去。
美国人口调查局的最新数据显示，全美正好有十个城市符合这一标准，分别是纽约、洛杉矶、芝加哥、休斯顿、费城、凤凰城、圣安东尼奥、圣地亚哥、达拉斯和圣何塞。
CEO贝索斯表示，HQ2承担职能将完全等同于雇佣了4万人的西雅图总部。在2010到2016年间，亚马逊共为西雅图市带来380亿美元的间接收入，等于每直投1美元便产生1.40美元的额外收入。财富500强企业在当地的工程与研发中心，也从2010年的7个增加至2017年的31个。
亚马逊的西雅图总部占地面积约75万平方米，包含33栋大楼和24个餐厅。现正在改建中，最新设计包含三个球型玻璃房，专门用来种植超过3000种植物，大部分都是濒危物种，计划在明年初竣工开放。
作为美国上市市值第四大的公司（前三分别是苹果、谷歌和微软），亚马逊正处于高速扩张期。不仅今年1月特朗普上任之前宣布，将在未来18个月内在美新增10万个全职工作岗位，还打算今年在英国再雇佣5000名技术人员，在伦敦东部也会新建一个办公大楼。
据英国《金融时报》统计，自1995年成立以来，亚马逊共收购了130多个竞争对手或心仪目标。截止2016年底的全球雇员总数为34.1万人，同比涨了50%，在美国公司中排名第19位，其中在美雇佣人数高达28万人。不过沃尔玛仍是当之无愧的第一，全球雇员总数超过200万。
谷歌与亚马逊的步伐一致，今年也在英国伦敦修建新的办公大楼，并开启了在美国加州山景城北部海湾建立新总部的规划。Facebook也打算对2015年竣工的总部再行扩建，为员工及家属提供包括住宅、零售店和酒店在内的“大院”生活区。
相比于尚未动工或还在兴建的科技公司总部，苹果可谓提早了一步。联合创始人乔布斯生前就准备建设的“飞船”新总部Apple Park今年4月已经部分投入使用。华尔街见闻曾提到，这栋建筑成本同样是50亿美元的总部内，将于9月12日揭开苹果史上最重要“十周年手机”的面纱。
不过，据8月24日科技媒体9to5mac.com发布的无人机拍摄图片来看，苹果想用来发布新手机的乔布斯剧院，目前只是粗略地建了个大概。（华尔街见闻）
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