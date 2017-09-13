新款iPhone走奢侈品路线：要来中国“冒把险”

外媒称，苹果在9月12日的发布会上表示，其新款iPhone X的起售价将为999美元（1美元约合6.53元人民币——本网注），但要到11月才会发货，这将考验“果粉”的耐心和对价格的敏感性。
iPhone X发布 999美元起售
据英国《金融时报》网站9月13日报道，被分析师们称为“超级高端”的新款iPhone的屏幕和摄像头制造工艺的复杂性，很可能是推迟上市的原因所在。通常，iPhone都会在9月底上市。
报道称，iPhone在10年前问世，此次苹果首席执行官蒂姆·库克发布了这种智能手机的三款新机型——iPhone 8/8 Plus/X，他将新款iPhone X称为“自原版iPhone以来最大的飞跃”。
在新款高端iPhone X上，苹果淘汰了自2007年首次发布iPhone以来一直位于这种智能手机底部的Home按钮。
库克说，iPhone X将“为下一个10年设定技术路线”，他展示了一个OLED显示屏，这种显示屏延伸至外壳边缘，还有一个能够进行高分辨率面部识别的新摄像头。
苹果官网显示，在美国，iPhone X的最高售价将为1149美元，其存储容量达256GB。
报道称，除了昂贵的iPhone X，苹果还为两款新标准的iPhone 8增设了无线充电功能。iPhone 8和8 Plus的摄像头、显示屏和处理器均有所改进，但与iPhone 7的设计大体相同，尽管选用了新的玻璃背板。
德国之声电台网站9月12日报道称，苹果在位于美国加州库比蒂诺的史蒂夫·乔布斯剧院（Steve Jobs Theater）举行了2017新品发布会。
发布会在介绍全球瞩目的iphone8和iphone8 Plus手机时称，该款手机是目前世界最强大的智能手机。它拥有最高质量的视频捕捉能力、双摄像头、支持蓝牙无线耳机、实现无线充电。
作为压轴出场的是苹果十周年特别版iPhoneX：拥有防水防尘、前后玻璃表面、超级视网膜显示屏。它的独特之处是没有“Home键”，用Face ID 取代Touch ID解锁。库克在发布会上将这款“iPhoneX”的特别版称之为“iPhone10”。
新款iPhone成奢侈品？
据美国《纽约时报》网站9月12日报道称，当苹果公司9月12日发布自己的新款顶级iPhone时，人们应该不只是会看到它首次提供红外线面部识别和无线充电等功能。该公司还将进入一个新的价格领域：它新款手机的起价约为1000美元，而目前它的最高配置手机iPhone 7Plus的最低售价为769美元。
“这是一个全新的门槛，”技术咨询公司弗兰克·N·马吉德公司的高级副总裁黛比·鲁斯说。“我真的认为，它会让人们犹豫。”
报道称，从10年前推出iPhone起，苹果一直把它作为高档产品来定价，与市面上更便宜的智能手机大军相比，它是更高级、更精致之选。但这一次，该公司正在走向奢侈品领域。这款新手机的售价将与该公司的入门级MacBook Air一样昂贵。
投资者们认为，苹果上调价格将获得更高的利润，尤其是在美国和西欧等成熟市场上，那里的很多买家将是升级旧iPhone的人士。因为人们在期望2017年的新款，该公司的库存在过去一年里已上升了近50%。
不过，苹果的策略也有风险，尤其是在发展中国家，那里的智能手机销售在快速增长，而与运行谷歌的安卓软件的手机相比，苹果在那里的市场份额目前有所降低。
对苹果来说，中国对1000美元的iPhone的接受情况尤为关键。包括香港和台湾在内的大中华区在上季度为苹果贡献了80亿美元的收入，不过销量在过去一段时间不算强劲。
根据康特波因特研究公司的数据，苹果过去一年在中国市场上的份额略有下降。华为和Oppo等中国品牌的高端手机开始流行，一个原因是，它们在价格上比苹果有优势。
新iPhone有可能扭转这种趋势。长期以来，iPhone在中国比其他任何科技产品都更能代表地位。如果一部新iPhone的外观和之前的一样——其他人看不出来是新的——通常销售情况都不好。
“如果新一代的外观有变化的话，我觉得很多人都会跟风买的，因为确实iPhone几代都是类似的外观，差别不大，已经太久了，”上海金融分析师何沛桓说。
上海的手机转销商和维修员张翔（音）表示，他估计新iPhone依然会有很大的需求。“我觉得如果想买一个高端的、性能比较强的手机，而且经济上能负担的话，我觉得大多数人还是会选择买iPhone的，”他说。
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