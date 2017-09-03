美海军构建多机型协同反潜能力 对抗俄核潜艇

尽管S-3“北欧海盗”舰载反潜机已从美国海军退役，但MH-60R“海鹰”反潜直升机、陆基P-8A“海神”海上巡逻机与MQ-4C“人鱼海神”无人侦察机相结合，为海军提供了极为重要的反潜作战能力。
美国海军空战负责人德沃夫·米勒少将8月23日在五角大楼接受美国《国家利益》期刊采访时说：“MH-60R‘海鹰’直升机的作战能力在反潜战领域非常出色。还有一事我想告诉你，我们的巡逻机已从P-3升级至P-8，我们还利用‘人鱼海神’无人机以增强巡逻机的持久性，该无人机将在2018年具备初步作战能力。”
美国海军飞行员必须学会如何使用所有新的作战武器，而且新平台提供的作战能力肯定会大幅提升美国海军的反潜战能力。此外，与以往不同的是，单一的反潜作战平台将无法独立运转。当MH-60R直升机、P-8A巡逻机和“人鱼海神”无人机协同行动以猎捕敌方潜艇时，它们的战斗力将大幅提升。
米勒说：“我认为MH-60R与‘人鱼海神’无人机以及P-8巡逻机相配合，已在作战力方面有所提升，但反潜战肯定是我们的主要任务领域。我们会非常认真对待这一问题。”
美国海军不考虑研发固定翼舰载反潜作战平台的一大原因在于，尽管存在着对近来俄罗斯核潜艇活动增多的担忧，但这种威胁远不如冷战的最后阶段。1991年，就在垮台前不久，苏联还拥有着由大约250艘潜艇组成的核潜艇舰队，但现在俄罗斯和中国海下作战力量的总数大约仅相当于这一数字的一半。此外，俄罗斯和中国仅有少部分核潜艇是可与美国海军核潜艇相抗衡的尖端武器。
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