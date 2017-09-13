骂内地同胞是“支蛆”的港中大学生唐立培被母校官网除名，曾是高考状元

“香港中文大学民主墙事件”发酵至今，内地撕海报女生的英勇仍在口耳相传，但另一名内地学生的所作所为却让大陆网民出离愤怒了。
近日，香港中文大学就读的内地学生唐立培在微博与网友掀起骂战，用侮辱性的“支蛆”一词辱骂网友。北大教授张颐武也感慨称“无尽的悲哀”。
唐立培，被网友扒出曾是四川泸州的高考状元。
9月12日晚，有网友发现，泸州天立国际学校的官网移除了唐立培的名字。
在“辉煌成绩”的栏目下，一篇《2012年一校包揽三状元，天立教育铸传奇》的稿子里，原来分别标红了理科状元辜应卓、文科状元唐立培、中考状元伍亚菲。
但如今，只剩2人的名字。虽然文中的措辞仍然是：“一所学校包揽高考文科、理科和中考三个状元，这是天立教育十年铸剑创造的崭新传奇，在川南教育史上绝无仅有。”
这个小举动让不少网友猜测纷纷，认为跟学校招生有关，怕影响招生。
据观察者网报道，记者就此事致电泸州天立国际学校，暂时无人接听。
值得注意的是，早前唐立培曾发微博声明，称自己就 “民主墙事件”写了两篇文章表达观点和事实，但从未说过“支持港独”，事实上强烈反对“港独”。他还解释此前对网友使用“支蛆”等词称，“一时冲动的口舌之争，如有冒犯，十分抱歉。特别是文章发出前的微博中所用的‘支蛆’等言论，冲动之下，口不择言，现在我收回，并再次致歉。”
目前，唐立培删除了部分微博，最新微博还停留在9日发的已联系好律师，准备告那些诽谤他“港独”、分裂国家的人。
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