刘强东接受外媒专访：我从没卖过一件假货

英国《金融时报》北京分社社长吉密欧（Jamil Anderlini）近日与京东CEO刘强东共进午餐，聊到“第一桶金”，刘强东回忆道，1998年的电脑硬件商大多依靠卖假货和“斩客”赚钱，而自己靠着明码标价和卖真货迅速积累起信誉。
《金融时报》9月15日刊出这篇专访，观察者网编译如下：
“实事求是地讲，您想要更多钱吗？”吉密欧问道。
“我没有‘想’赚更多钱，财富自己就会增殖”，刘强东的回答让吉密欧感到无法反驳，因为中国的亿万富翁阶级现在正以令人吃惊的速度冒出来，仿佛要补回他们失去的时间。
刘强东也像其他巨人一样，出身于贫穷家庭，18岁进大学前，他每年只能吃到一两次肉。他家在北京以南700公里的农村，虽然有一些稻田，但仍然十分拮据。
他回忆道，在70年代最困难的日子，“我们每年六月到九月只能吃玉米，早餐是玉米糊糊，午餐是玉米面烙饼，晚餐是玉米窝头，玉米窝头是在太难咽了，让你觉得嗓子流血。在其余八个月，我们早上吃山芋汤，中午吃山芋烙饼，晚饭吃烤山芋。”
现在他43岁，身价大约110亿美元（约合722亿元人民币）。
刘强东在京东顶楼的豪华客厅款待我，墙上是中国传统的精美花鸟图画，旁边是长排豪华沙发。上世纪90年代末，他从北京电子市场的一排柜台起家，现在，按营收算，京东已经是世界第三大互联网公司，仅次于亚马逊和谷歌，遥遥领先第四名的脸书。
1992年，刘强东考上在北京的中国人民大学，他家拿不出那么多钱供他读书，于是村里的乡亲凑了500块钱，还有不少人拿不出多余的钱，他们凑了很多鸡蛋，供我路上吃。“所以我在北京的第一个礼拜，天天吃鸡蛋。”
说到这时这时，服务员恰巧进来上了一道菜：烤苏格兰三文鱼，讲究地配上腌黄瓜，青苹果和莴笋。
记者吉密欧对此感慨万千，他在中国住了17年（几乎亲历京东成长的全过程），亲眼目睹了令人难以置信的爆炸式增长，亿万富翁一个接一个出现。三年前，中国电子商务市场规模超越美国；去年，中国在线零售总额达到7500亿美元（约合4.9万亿元人民币），几乎为美国两倍。有分析称，到2020年，中国在线零售市场容量将再次翻番，超越美国、德国、法国、英国和日本的总和。
这样的前景让刘强东，这位目前中国排名第16位的富豪，对未来充满信心：
“五年内，我们将超越所有对手，成为中国最大的B2C（企业对个人）平台”，超过阿里巴巴。阿里目前占中国B2C市场份额的57%（京东占25%），阿里还主导了移动支付，并且投资线下的实体零售和娱乐产业。阿里盈利能力也非常好，净利润率接近30%，而京东最近才开始盈利，今年第一季度他们的营收达113亿美元（约合人民币750亿元），净利润为3500万美元（约合人民币2.2亿元）。
但刘强东对盈利能力并不太在意。
电子商务过去三年是盈利的，他说，“但由于我们在技术和金融方面有大量的投入，集团总体来说略有亏损。阿里巴巴的利润率比较高，但他们收入较少。”
“两者是不同的商业模式”，他继续说，“京东控制大部分供应链，类似亚马逊，货物从自己的仓库直供顾客，所以在线销售额就是我们的收入。而阿里本质上只是一个平台，其他公司和个人在上面交易，他们的大部分收入来自广告。”
2009年，京东只有300名员工，而现在公司员工超过12万人，其中有6.5万名物流人员，从而能够确保货物能够在当日或次日送达消费者。相较而言，亚马逊等公司承诺的是“2到5个工作日送达”。
京东的物流是其核心竞争力之一
刘强东还谈起自己的家庭，他的家乡在江苏北部的宿迁，在解放前，家里是船东，沿长江和京杭大运河跑船运生意。所以，自己现在做生意也有“家风”的因素。
他说，“我的父母和祖父母教我很多东西，不是指文学或数学，而是一种价值观，你应该成为怎样的人，怎样对待他人。”
刘强东在大学时就知道要自力更生，他到北京的第二周，就找到一份给公司抄写信件的工作。本科学习之余，他自学电脑编程，在他到达北京的1992年，恰逢邓小平南巡讲话。刹那间，到处都缺懂电脑的，这让他赚了很多很多钱，他花4000美元买了大哥大，还买了电脑，还给乡下的父母买了房子。
有了钱，刘强东开始自己做生意，他开了第一家餐馆，但是不久倒闭了，“收银员跟厨师谈恋爱，他们算计着坑我，然后所有打工的人都开始坑我了”。
尝到失败的刘强东开始到一家日本企业打工，学习经营技巧，两年后，他攒下12000元。
1998年，刘强东开始在北京的一家电子城[股评]租下4平米的柜台。当时，几乎所有电脑商都以次充好，或者“斩客”。
刘强东想要尝试一种不同的策略，“我是第一个明码标价并且开具正规收据的人，从第一天开始，我就没有卖过一件假货，所以很快我就积累起口碑。”他说，“我从来没有赚过昧心钱。”
2003年的非典成为一个转折，当时刘强东已经有了12家连锁店，但突然到来的严重疫情使所有生意都停滞下来。刘强东的店也都关了，但他又雇了一些人做线上生意。疫情结束后，他的连锁店重新开起来，但线上的生意也起来了。
“如果不是非典，我相信自己仍然会成功”，刘强东说，“但不会像今天做得那么大，因为传统零售商业模式不是最好的。”
当时，办公室里最快的电脑属于客服，那也是京东的第一台服务器。刘强东亲自写了网站的初始代码，为了确保客服24小时在线，他每天住在办公室，“我买了一个老闹钟，放在木地板上，那样每两个小时就会‘地震’一次，我就爬起来到网上回答问题，然后再睡两小时，再起床……”
“头四年里，客服就是我一个人，这是非常好的经历，帮助我了解客户想要的每一个细节。”（观察者网）
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