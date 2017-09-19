买房不如买房股：许家印冲上首富 孙宏斌身家涨280亿

1、许家印身价2541亿元人民币问鼎中国新首富
今天中午我们看到了一条新首富的新闻。
于是，继周末推10%购股权（期权激励）之后，中国恒大老板许家印今日又上了一下头条。不过，这个新首富许家印今天才刚小试一把，尚未坐稳。
中国恒大股价今日开盘高开1.68%，随后不断上升，盘中在下午接近2点钟附近涨幅最高超7%，而后不断回落，到收盘涨幅收窄至3.74%。
许家印也从盘中的首富，回落到收盘只登到了中国第二富，个人身价387亿美元，以1美元兑6.567元人民币计算，折合人民币2541.43亿元；与马云平起平坐，比腾讯的马化腾只差0.5%，也是只有一步之遥的距离，明天股价稍微再涨可能就又是首富了。
再看排行榜，去年首富万达集团王健林已经跌倒第四位，中国首富之争今年以来一直在二马之间进行，这背后是今年资本市场的科技股大潮，腾讯控股和阿里巴巴的股价也是你追我赶，于是，马化腾和阿里的马云两位，身价也是互不相让。
然而，随着港股地产股，尤其是中国恒大业绩和股价的持续走强，许家印以地产巨头的身份，进入了这出首富之争的牌桌。中国恒大股价的持续强劲，今年以来暴涨474.53%，可以理解为地产行业和恒大的业绩强劲增长，投资者抱以较好的预期。上周末一份10%的购股权的激励方案，无疑助推了恒大股价的上升。
2、10%的购股权激励价值365亿元港币
上周五（即9月15日）港股收盘后，中国恒大发了一份更新购股权计划之计划授权限额的公告，将在10月初召开特别股东大会，审议购股权计划更新至总股本的10%，作为对公司有贡献的董事和员工的激励。按照恒大今日收盘3645亿元港币的总市值，这份购股权激励市值高达365亿元港币。
在中国恒大今年来气势如虹的股价上升势中，这份365亿元港币的购股权激励更新计划对股价又助推了一把。老板许家印也借此登顶了一把中国新首富。有分析认为，购股权的实施，有助于激励管理团队和核心骨干，有利于业绩的持续稳定提升。
3、3645亿元港币（3063.26亿元人民币）荣升中国内地地产公司市值一哥
中国恒大今年475%的惊人涨幅，也使得恒大的市值达到了3645亿元港币的高度，换算成人民币也有3063.26亿元，超越内地市值最大的地产股万科3036亿元的总市值，比香港的新鸿基地产3899亿元港币（相当于3276.72亿元人民币）略低。
中国恒大今年股价的惊人爆发，被很多人认为是对今年地产行业和恒大强劲增长业绩的反映，以及恒大从“规模型”向“规模+效益型”发展战略的转变。中国恒大也在各大地产商中表现也是非常好。今年上半年营业额1879.8亿，同比大增114.8%；净利润231.3亿，同比大增224%。
今年半年报，中国恒大被广泛解读在从过去高负债、高杠杆、高周转、低成本的“三高一低”发展模式，向低负债、低杠杆、低成本、高周转的“三低一高”发展模式迈进。这其中就包括，一口气还掉上千亿元（1129亿元）的永续债。
从关系地产公司未来的几个重要数据，销售额、土地储备、现金储备来看，恒大今年上半年销售金额（不等同于营业额，因为预售模式）2441亿元排名行业第三，仅次于碧桂园和万科；而土地储备和现金储备则均是业内最高。土地储备被认为是地产公司未来发展的重要指标，到今年6月底，恒大土地总储备面积是2.76亿平米。
当然，除了上述几项，在一些包括市盈率、市净率、负债率、净资产收益率等指标的对比分析中，中国恒大都能有着不错的诊断结果表现。不过，也有市场人士表示，股价短期涨幅惊人，究竟反映了多少预期，挺难判断。
4、内房股成为今年港股中表现最为亮眼的一道风景
在港股上市的内地房地产股票今年以来涨幅惊人！中国恒大、融创中国今年上涨均超过4倍，雅居乐集团、佳兆业集团、碧桂园、龙光地产、中国奥园等上涨均超过2倍，龙湖地产上涨1.25倍，包括世茂房地产、远洋集团、万科企业、嘉里建设、华润置地等在今年的涨幅也超过50%。
今年年初至今，融创中国股价上涨434%，孙宏斌个人财富随之大涨。据测算，最近一个月，融创中国股价上涨了80%，孙宏斌身家仅最近一个月内就上涨了333亿港元，折合人民币约280亿元。
尽管今年港股中的科技股涨势凛冽，但相比较，今年腾讯控股的涨幅为82%，科技股中涨幅最多的比亚迪[股评]电子是2.48倍，而地产股超过2倍涨幅的个股已经有7只之多。
内房股的涨幅可以说成为今年A+H股中最为强势群体：今年所有A股剔除次新股后，涨幅最高的有色金属的方大炭素[股评]，今年涨幅为2.6倍；港股前10大涨幅个股内房股就有2个名额，分别为涨幅4.74倍的中国恒大和4.47倍的融创中国，港股中涨幅超过内房股的仅有俊文宝石一只非次新股。
港股中内房股的快速上涨和A股构成了鲜明对比：港股万科H股今年上涨了65%，而万科A[股评]今年的涨幅却只有41%，难得H股估值高过A股。内房股的上涨还引得南水北上，9月18日，万科A获深股通净买入2.77亿元，港股通成交额占到当天成交额近2成，并创下年内最大的买入规模。
有多个因素促成了内房股受到资金追捧。一是香港作为国际资金自由买卖市场，一样受到了今年新兴市场复苏的提振，恒生指数年内已经上涨了28%，而地产作为香港市场比较青睐的行业，水涨船高。另一方面，地产行业经历了近年的疲乏后，具有龙头做大坐稳、低估值、具有持续增长等特点，优质龙头公司也一直受到资金青睐。同时，随着港股一路走高，北水南下也为内房股注入了新鲜资金。
以QDII中报来看，不少基金都持有了内房股：融创中国持有较多的为华宝兴业香港上市中国中小盘，持有200万股，且依据中报数据应为二季度加仓，占基金资产净值不过1.51%，若持有至今也有1.7倍涨幅。碧桂园有较多基金持有，包括南方香港成长、华宝兴业中国成长和南方金砖四国，其中南方香港成长持有最多，达到800万股，占资产净值达到5.11%，从年中至今该股的涨幅也有50%以上。依据中报数据，涨幅最高的中国恒大有南方金砖四国持有5.2万股。
不过，房产销售的基本面似乎并没有完全回暖。德意志银行最新的研究分析认为，今年4季度，由于严厉的调控和高库存，房地产销售可能还是比较温和的增长；不同于今年上半年的判断，由于各大地产公司的策略和执行力各不相同，认为下半年地产的销售会出现分化，并建议关注执行力更强的地产公司。
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