惠誉：监管深入角落 中国金融系统整体上安全

英媒称，在抑制风险较高的短期融资方面，中国政府正取得进展。根据惠誉国际信用评级有限公司的一份报告，这样做的结果是中国金融系统整体上会更加安全，但规模较小的借贷机构将面临高风险。
据英国《金融时报》网站9月13日报道，惠誉发现，此类贷款的未偿付余额10年来首次出现下降。期限最长不超过3个月的贷款发放额占总发放额的比例已降至49%。但较小的银行和金融机构正越来越依赖这种融资方式。
报道称，中等规模借贷机构的资金有43%来自短期来源，大型国有银行的资金只有1/5来自这种渠道。对存款的需求一直保持旺盛，因为信贷增长速度超过了国内生产总值的增长速度。2013年底以来，存贷比已下降9个百分点至61%。
随着监管机构开始清理金融系统的边边角角。在截至今年7月的3年中，中国人民银行向中国各银行发放的贷款额增长4倍至9万亿元人民币。非银行金融机构和大型国有银行，也都采取措施注入了流动性。
报道认为，截至目前，预言中国银行业会爆发危机的人一直是错的。银行得到了丰厚的存款和机敏的央行的支持。必要时，若流动性不足，17%的存款准备金率可能被下调。
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