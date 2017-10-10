美华裔女兵军事基地内离奇死亡：官方称自杀，家属拒绝接受

19岁的美籍华裔海军陆战队女兵刘美芸(Miriam Elizabeth Liu)在9月24日被发现死在一处军事基地，并已于10月7日以军礼下葬。针对官方给出的刘美芸是死于上吊自杀，没有其他外力因素的报告，死者家属均表示不相信。
据美国《世界日报》报道，美国华裔陆战队女兵刘美芸7日以军礼下葬，逾300名华人到场送行。不过，仪式难以抚慰家人的伤痛，也不能打消对刘美芸死因的疑问。据她的父亲刘志强表示，刘美芸9月24日被发现死在亚利桑那州尤玛(Yuma)的军事基地。亲友均认为个性坚强的刘美芸不会选择自杀死亡。
瞻仰遗容原定两小时，但棺木全程紧闭。其父刘志强表示，军方说面容状况不佳，不宜公开，建议他们不要开棺。刘美芸遗体从10月3日晚在军方护送下回到亚特兰大，直到下葬为止，家属从未见到刘美芸的遗容。家人在葬礼前一天(6日)，才请到独立第三方的法医，再度给刘美芸验尸。据悉，尸检结果尚未出来，其家属还在等消息。
目前，刘美芸的死因正在调查中。对于有关其是自杀身亡的消息，家属和友人均不相信。刘美芸的祖母表示，孙女绝对不会自杀，因为去海军陆战队是她的理想。而且她生性乐观坚强，非常爱她的哥哥，而哥哥现在生病，她更不可能自杀。此外，她也对美国军方称需要六个月至一年的时间来调查刘美芸的死因感到不满，希望军方能尽快让事情水落石出。
与刘家和罗家均熟识的友人指出，刘美芸在身亡前的22日晚7时，还和妈妈通过电话，商量休假时要去旅游。两人原本说要去搭游轮，但因军人的身份不可随意出国，所以说好去迪士尼玩，“如果她想自杀，绝对不会说这些话的。”
此外，刘美芸的高中好友卡蕾谢帕德也表示，刘美芸是个时时为人着想的好女孩，“她即使在自己陷入困境中时仍会陪伴着我，还劝我说，一切都会好转的，都会过去的。”卡蕾表示，刘美芸不可能自杀。
对于有朋友建议找律师向军方讨公道，刘美芸的大姨称，美芸的妈妈现在仍未平复心绪。等葬礼过后，会仔细思考这些事情。
此前报道指出，虽然家属难以接受刘美芸自杀死亡一事，但据独立于军方、由当地政府给出的死亡报告显示，刘美芸的死没有外力介入因素，没有强暴，也没有任何药物。至于为何要自杀，这份官方报告并未指出。
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