iPhone8又炸！浙江用户刚买2天，充电时冒烟后壳炸裂

用了才2天，嘉兴姑娘小敏（化名）的iPhone 8爆了！
今天凌晨，小敏醒来，迷迷糊糊地去上洗手间，看到厨房里在冒烟。她走过去一看，发现是正在充电的iPhone 8烧起来了。
“烟很大，有没有明火没注意看。”小敏说，手机还发出东西烧着的噼啪声。
厨房里正好有水。她没有多想，赶紧舀了些水，浇在手机上。她忘了去拔充电器，不过把插座的开关关掉了。
“浇完水，烟反而越来越大，越来越浓。”小敏吓坏了，跑回了房间，躲在门口听动静。听不到声音以后才出来，当时手机上还有烟，厨房里的味道很难闻。
小敏看了看手机，心想反正已经坏了，就睡觉去了。
今天早上7点多，小敏起床去看了看“阵亡”的iPhone 8：正反面都已经碎了，整个手机是弯曲的，侧面开了大口子。
马上要上班了，没手机怎么办？小敏想把手机卡拿出来，但拿不出。
“随它去吧！”她倒是想得开，把原来用的手机找出来，也是苹果的。连上wifi以后，她给苹果8拍了个“阵亡照”，发上朋友圈，然后上班去了。
“这应该是嘉兴第一爆吧？”小敏在朋友圈里说。
小敏在嘉兴市区的证券公司上班。她说，这个iPhone 8是老爸中了新股以后，送给她的礼物。手机是国庆期间老爸从安徽马鞍山老家经销商那买的，银色，64G版，官方售价5888元。
10月6日刚激活，10月7日小敏拿到手。10月8日晚上10：30左右，结束假期游玩的小敏回到家，11点多睡觉前把手机插上去充电，没想到几个小时后就出事了。
“总共用了才2天！”小敏说这句话的时候，在微信里发了一条串的“捂脸”表情。
今天上午开完会，小敏去重新办了一个手机卡。然后，她就一直跟苹果官方客服联系。
“客服让我把所有照片拍给他，再定夺是谁的责任。如果是我的责任就不管了，如果不是，再赔个新的。”小敏说，她觉得苹果客服光通过照片来定责有点草率。
今天下午，小敏已经发了2张照片给客服，准备下班后再多拍几张发过去。小敏说，苹果客服表示工作时间内4个小时会给她回复，目前还没有。
小敏说，她的诉求很简单，把她的手机修好或者换个新的。
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