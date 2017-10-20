美拉印度构筑对抗中国堡垒

【美国《华尔街曰报》网站10月18日报道】美国国务卿蒂勒森将于下周前往印度推销他的观点，即美国而非中国才是这个南亚经济巨人未来最可靠的伙伴。
这将是他作为美国首席外交官首次出访印度。他在行前表示，特朗普政府认为，美国和印度的利益是相交的，这两个民主国家是对抗中国崛起的堡垒。
蒂勒森在华盛顿智库战略与国际问题研究中心说：“促成印度和其他许多国家崛起的国际秩序承受着越来越大的压力。
尽管中国与印度同时崛起，但远不如印度负责任，时而破坏以规则为基础的国际铁序，而印度等国家是在保护别国主权的框架内行事的。”
他说，新德里和华盛顿共同致力于“维护法治、航行自由、普世价值和自由贸易”。
蒂勒森说：“在这个充满不确定性和焦虑的时期，印度在世界舞台上需要一个可靠的伙伴。我想说明一点：因为我们有着共同的价值观和对全球稳定、和平与繁荣的构想，所以这个伙伴就是美国。”
他说，美国谋求与中国形成建设性的关系，但“当中国挑战以规则为基础的全球秩序时，当中国损害邻国主权时，当中国对美国和我们的朋友不利时，美国不会退缩”。
驻华盛顿的中国官员没有立即对蒂勒森的演讲做出回应。北京经常批评美国试图利用同盟关系损害中国的利益。就在蒂勒森发表上述言论前几小时，中国国家主席习近平在共产党代表大会上发表讲话，呼吁所有国家“坚决摒弃冷战思维和强权政治”。
莫迪总理领导下的印度谋求与美国建立更密切的关系，还表示支持在亚洲各地维护“以规则为基础的”秩序。
印度还扩大了与美国军方的合作，一方面增加购买美国的军事装备，另一方面试图把一部分制造活动转移到印度。
蒂勒森说，美国认为印度将在全世界发挥关键的安全作用，美国致力于增强印度的安全能力，以便实现上述目标。
【英国《金融时报》网站10月19曰报道】美国国务卿蒂勒森阐述了一个战略愿景，拟与印度发展更紧密的军事、经贸和外交伙伴关系，作为抵御中国的堡垒。
经过数月审议后，美国在8月公布了新南亚战略，提升了印度在解决美国两大问题方面的作用，一是阿富汗战争，二是对中国崛起的担忧。
“我们认为，我们明智地选择了印度这个合作伙伴来发展战略关系。”蒂勒森在战略与国际问题研究中心的一个会议上表示。他指出，特朗普政府決心“大力深化”同印度的关系；他说，到2050年印度有望成为世界第二大经济体，而该国人口将在10年内超过中国。
【美国之音电台网站10月18曰报道】在蒂勒森所勾勒的美国新南亚战略中，美国通过加强与印度的战略伙伴关系来抗衡北京的意图非常明显。
蒂勒森援引他在商界的经验说，选择伙伴非常重要。他说，美国将会与中国发展重要的关系，但是美国不可能与中国发展出像美国与印度这样的关系。
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