美国第一夫人有替身？社交媒体炸锅了！

美国总统特朗普不止一次指责美国媒体报道假新闻（Fake News），而现在美媒称，他身边可能出现了一个“假”第一夫人（Fake Melania）。
今年8月，美国第一夫人梅拉尼娅•特朗普在陪同丈夫视察飓风灾情时，曾因穿细高跟鞋被媒体挖苦。去年，梅拉尼娅的演说也曾被怀疑抄袭美国前第一夫人米歇尔•奥巴马的演讲，而特朗普团队最后也承认了这一说法。本周，推特上的阴谋论者又直接发出一段视频声称：这不是梅拉尼娅——她是替身！
“梅拉尼娅•特朗普有替身？推特炸了”，美国当地时间10月18日，《今日美国》以此为题报道了梅拉尼娅最近引发的舆论。
据报道，“替身说”起源于一段梅拉尼娅与特朗普的同框视频。事实上，上周五就有Facebook用户提出了“假梅拉尼娅”的说法，帖子转发已过10万。但这一说法在本周二晚上继续发酵。
据报道，一位名叫Joe Vargas的推特用户周二晚在个人账户上发帖称，要告诉大家一件令人毛骨悚然的事情。他发布了上述视频称，“这不是梅拉尼娅”，“我认为他们是要让咱们觉得电视上的就是她，我现在很兴奋”，他甚至称想知道还有什么其他的谎言。
英国《每日邮报》在相关报道中称，视频中，特朗普在白宫草坪上就波多黎各的救灾情况向媒体发表讲话，而梅拉尼娅此时带着超大的黑色墨镜，就站在丈夫的身后。尽管梅拉尼娅就站在镜头前，但是特朗普还是在讲话中强调了她的存在：“我的妻子梅拉尼娅恰好就在这儿。”
阴谋论者质疑了梅拉尼娅鼻子的形状，暗示梅拉尼娅的替身在以“假鼻子”和超大的太阳镜为掩饰，陪同特朗普出席公众场合。他们还称，特朗普特意指出第一夫人就在这儿，就是为了掩饰梅拉尼娅当时身在别处的事实。
随着舆论的进一步发酵，“假梅拉尼娅说”在国外社交媒体上迅速流传，并登上了推特热搜榜。网络上出现了“假梅拉尼娅”的表情包，以及名为“假梅拉尼娅”的社交账号，嘲笑挖苦的帖子层出不穷。
此外，据报道，类似的替身传闻此前也曾出现在希拉里•克林顿身上。特朗普的支持者怀疑，在2016年大选期间，曾有替身代替希拉里出现在公众面前。
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