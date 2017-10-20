习近平誓言打造“世界一流军队”

日媒称，习近平在18日开幕的十九大上作报告，提出到本世纪中叶把人民军队全面建成“世界一流军队”，以打造堪与美国比肩的军事力量。
据日本《产经新闻》10月19日报道，习近平作为中央军委主席，一直推行大刀阔斧的机构改革和人事变革，今后中国的强军力度也将加大。
习近平在十九大报告中说，国防和军队建设正站在新的历史起点上。他指出，确保到2020年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展，力争到2035年基本实现国防和军队现代化。
报道称，被作为“重组”目标的是陆军。始于2015年底的军队改革把原来以陆军为核心的七大军区调整为五大战区，引进了联合作战指挥体制，把原本地位更高的陆军视为跟海空军同等的序列，将原先的四总部调整组建为15个军委机关部门。这些改革推动了权力向中央军委集中，同时也力争把资金、人力资源转向海空军的海洋活动和网络作战、太空开发等。2015年11月召开的中央军委改革工作会议，提出了全面实施改革强军战略，表示2020年前要在领导管理体制、联合作战指挥体制改革上取得突破性进展。
此外，在十九大报告中，习近平提到“南海岛礁建设积极推进”，对在南海进行的人工岛建设予以正当化。关于军队的成绩，他谈到了反恐维稳、国际维和，同时提到“有效遂行海上维权”。
新华社本月发表文章称赞习近平推动的大国外交，称“在钓鱼岛问题上坚持原则，充分展示中国政府和人民捍卫国家领土主权的决心和意志”。
提倡“中华民族伟大复兴”的习近平领导层进一步加强了“爱国主义”教育，要求中小学采用新的教科书，强调西藏、新疆、钓鱼岛、南海、台湾都是中国“不可分割的领土”。
另据日本《读卖新闻》10月19日报道，中共中央总书记习近平18日在中共十九大上作工作报告，明确了军事外交层面的“强国”路线。习近平强调，到本世纪中叶把人民军队全面建成“世界一流军队”。
习近平提出“扎实做好各战略方向军事斗争准备”，与上次党代会时瞄准统一台湾等提出的“打赢信息化条件下局部战争能力”相比，所设想的战争涉及更多方面。
相关人士称，中国军队自习近平上台以来，除了要应对美国军事包围、台湾海峡、东海的传统军事风险外，还可能在中印、中朝边境以及南海面临军事冲突和战争，在太空和网络等领域也存在潜在的威胁。
为了大幅提升战略能力，推进与国家现代化相一致的“武器装备现代化”，习近平强调“提高基于网络信息体系的联合作战能力、全域作战能力”。
工作报告没有提及东海问题，但表示将加快建设海洋强国。
习近平在报告中警告称：“任何人不要幻想让中国吞下损害自身利益的苦果。”
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