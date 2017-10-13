美联储对今年再次加息“信心不足”

美媒称，在美联储官员上个月开会时，多数与会者认为他们今年有可能再次提高短期利率，不过有人说他们的决定将取决于通胀率在未来数月是否回升。
据美国《华尔街日报》网站10月11日报道，美联储9月19日至20日的会议记录显示，对于决策者来说，关键问题在于近期物价上涨势头的疲软是暂时的还是反映了更为长久的发展趋势。许多与会官员认为是前者。如果是后者，有人提出这会让他们重新评估既定的加息计划。
一些官员表示，他们关于今年再次调息的决定“将主要取决于未来数月的经济数据是否会增加他们的信心，即通胀率会向美联储预测的2%的均衡目标靠近”。
美联储会议记录显示，“有人指出在评估通胀趋势的同时，需要一些耐心来决定是否要进行政策调整”。
然而，也有官员担心长期不加息可能导致通胀激增、难以控制。会议记录说，资产定价过高助长了他们的担忧。
经美联储计算，过去3个月的年通胀率稳定维持在1.4%。
今年6月，美联储将利率上调至1%-1.25%的水平。9月维持利率不变，并在2017年追加了一次加息。
报道称，美联储主席珍妮特·耶伦9月26日在克利夫兰发表讲话时承认，低通胀率仍然是个“谜”。尽管她还是预期2017年会再次加息，但她明确表示自己可能会改变主意。
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