精英圈不好留 亚洲亿万富豪去年净资产大缩水

港媒称，想成为亚洲的超级富豪？你需要生活在香港、北京或者新加坡，在美国或英国上大学，可能还要从事房地产或科技行业。如果你是男性，可能胜算会大一点。
据亚洲时报在线10月11日报道，根据Wealth-X财富评估公司最新调查结果，2016年，亚洲有607名亿万富豪。相比之下，欧洲有757人，北美654人，中东169人，拉美及加勒比海地区144人，非洲41人，太平洋地区25人。
中国有249名亿万富豪，仅次于美国（620人）。印度有85人，新加坡37人，日本31人，泰国25人，韩国23人，印尼22人。
报道认为，对于亿万富豪来说，坏消息是，继续留在这个精英圈子里的难度正变得越来越大。中国2016年的亿万富豪数量减少了4.2%，也让其财富缩水了0.7%。
印度失去了5.6%的超级富豪和他们3.4%的净资产，香港的亿万富豪及其财富则分别缩减了多达19.1%和19.0%。
日本是亚洲唯一亿万富豪数量不降反升的亚洲国家——增加了14.8%，不过他们的财富只增加了1.2%。香港的亿万富豪损失最大，财富减少了400亿美元。
不过香港（72名亿万富豪）仍是亚洲2016年最受亿万富豪欢迎的城市，从全球范围来看仅次于纽约（102人）。拥有38名亿万富豪的北京排在全球第6位，新加坡排名第7，孟买第10（29人），深圳第15（23人），东京第16（22人）。
报道称，由于大宗商品的牛市开始崩盘，要留在财富金字塔的顶尖变得越来越难。从全球来看，283人在2016年失去了他们的亿万富豪地位。在这些人当中，6.5%主要靠包括石油和天然气在内的燃料产业发家。
平均来看，刚刚变穷（相对而言）的这些人净资产缩水了将近40%。形成鲜明对比的是，在207名新晋亿万富豪中，9%从事科技行业。
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