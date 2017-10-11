林郑首份施政报告力捍“一国两制”

境外媒体称，行政长官林郑月娥11日在立法会公布任内首份施政报告。她发言时表示，怀着如释重负的心情在立法会发表她任内的首份施政报告。
据香港星岛环球网10月11日报道，以“全新方式”只宣读施政报告重点和愿景的林郑月娥表示，今次摒弃过往花两三个小时宣读施政报告的做法。整份施政报告共4.9万字。
林郑月娥指施政报告全面涵盖良好管治、多元经济、培育人才、改善民生、宜居城市及与青年同行多个领域，希望市民阅读全文时，可更好掌握香港的现况和政府的远景。
林郑月娥表示，特区政府将竭力执行“一国两制”、维护基本法和捍卫法治。未来几年，香港将进入机遇和挑战并存的时期。国家“一带一路”建设和“粤港澳大湾区”将为香港经济发展带来重大机遇。
另据新加坡《联合早报》网站10月11日报道，香港特区行政长官林郑月娥公布任内首份施政报告，其中，香港教育局会在2018到2019学年，落实中国历史在初中成为独立必修科，推动学生认识中国历史和中华文化。同时，教育局将强化基本法教育等措施，以促进师生全方位认识国情，欣赏及传承优秀的中华文化。
《联合早报》网站援引香港媒体报道称，施政报告中提到，学校教育应培养学生国家观念，让学生认识自己国家历史、文化、经济、科技、政治体制和法律等各方面的发展。教育局将于2018到2019学年，落实中国历史在初中成为独立必修科。
同时，施政报告指出，教育局会继续采取多元化策略，促进师生全方位认识国情，欣赏及传承优秀中华文化。
施政报告还提到，香港教育局会优化内地交流计划，让更多师生借实地考察“一带一路”沿线省市、大湾区发展，以及创新科技企业等，理解相关发展策略为香港带来的机遇和拓宽视野，政府期望学生借着学习中国历史和有意义的活动，建立正面的价值观和态度，成为有识见、富责任感、具国家观念的公民，对国家及社会作出贡献。
林郑月娥重申，“每一个热爱香港的人，都有责任全面准确地确保‘一国两制’在香港沿着正确方向前进，都有责任向冲击国家主权、安全、发展利益的行为说不，都有责任培养下一代成为具国家观念、富香港情怀和对社会有承担的公民”，政府会继续按这方向处事，而如果是年轻人，“有责任确保他们明白香港是中国一部分”。
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