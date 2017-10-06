新加坡报馆大裁员，糟得很还是好得很？

年尾还没到来，新加坡最大的报纸出版公司报业控股就传出消息，加速裁员，年底前要裁退200名新闻工作者及行销人员，占比15%。
报业控股出版主流报纸《海峡时报》及财经专报《商业时报》，以及中文报纸《联合早报》、《新明日报》和《联合晚报》。
其中一些报纸很早就开始从形式上和内容上进行转型，也有些报纸还抱着老皇历办报。互联网及社交媒体的发展，使得媒体产业进入门槛越来越低，最终导致报纸日益衰落，这也是大趋势。
新加坡的报纸其实一直受到政府的照顾。一些政府部门放着政府自己的网站不发新闻稿，将新闻稿“喂”给报纸先发，是常有的事。报纸受到如此呵护，却少了经风雨见世面的豪气，在社交媒体及新闻无国界的趋势下，流失读者也并不奇怪。
那么多新闻工作者被裁退，令很多人伤感，他们能够实现再就业，也是备受关注的事。因此，有人会说这是“糟得很”。
其实，不必这么悲观，这完全不是什么糟得很，而是好得很！
除了报馆精简人手，让报馆能够减少亏损，有利于这家“政联企业”的盈利能力，还有很多地方让我们大呼“好得很”。
第一，目前媒体经营门槛大大降低，任何企业，开一个Facebook页面就能经营企业自己的媒体，不必求爹爹告奶奶看人脸色谋取报纸版面。
但是，企业运营自己的社交媒体，缺乏的正是懂得媒体撰稿的人才。报馆这200号人背起行囊离开报馆，正好加入这些企业，协助企业以更低的成本宣传公司，与客户沟通。这样免去了以往在传统媒体的广告费，企业的理念也更容易到达社会阅听大众。
事实上，新加坡社会对社交媒体运营者的需求不是少，而是很多，或者说是极为短缺。这200号人来到社会，想必会被抢破头，这不是好得很吗？
第二，社交媒体崛起，也需要大量的新闻专业人才。
新加坡无论是中英文，都有不少网站经营内容。这些网站也有很大的空间吸纳传统媒体流出的新闻工作者。传统媒体虽然日落西山，但也不乏很多有思想有干劲的媒体人，他们离开老态龙钟的报馆，加入完全市场化、在市场风雨中经营的内容网站，不也是适得其所吗？
这又何糟之有？不是好得很吗？
第三，报馆的记者或编辑们，其实写的文章是不是受到读者欢迎，在纸质媒体很难加以评判。到了网络世界，对文章的评价是有真实的数据进行评价的，如转评赞。一个在报馆码字的记者，不如自己下海经营自己的媒体，你的每一篇文章，都能经历读者的检验，转评赞越多，你的媒体的盈利能力越强。
这种得到读者即时肯定，对新闻工作者无疑是最好的指引，也让新闻工作者得到很大提高和历练。这不是好得很吗？
所以，这次报馆大裁员，铁定只是报馆业务及其人员重组的先声，未来的改变是必然的。报馆此举来得有些晚了，但总算开始了。对于新加坡的媒体市场来说，这是一件天大的好事；对媒体从业员来说，到市场的大风大浪中锤炼，肯定也能让媒体行业获得可观的改变。
所以，这实在是好得很呐！
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