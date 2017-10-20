微软：台湾遭恶意软件攻击率高于全球平均

微软最新“安全智慧报告”10月19日出炉，内容显示，台湾遭恶意软件（软体）攻击率高于全球平均数；另发现过去的一年里，全球云端账户遭攻击数增加300%，自恶意IP地址试图登入次数也年增44%。
据中央社报导，微软19日发布最新全球“安全智慧报告（Security Intelligence Report）”，根据亚洲区域使用微软即时安全产品的电脑回报调查结果发现，2017年第一季台湾有9.6%至11.6%的电脑曾遭恶意软体攻击，高于全球平均（9%）；台湾的偷渡式下载攻击（Drive-by-Download）集中度是全球最高的地区，与伊朗并列。
微软报告也发现，2017年台湾遭恶意软体攻击的比例，较去年同期减少2%，显见台湾的资安威胁防御虽稍有进步，但仍需加速强化。
此外，根据“安全智慧报告”指出，过去一年以来，全球各地消费者及企业的云端管理账户遭受攻击的数量增加了300%，同时从恶意IP位址试图登入次数的年成长率也达到44%。
究其原因，微软发现有大半资安问题都是因为密码强度太低、容易预测，以及密码管理不佳所导致，其次则是因为遭到针对性的钓鱼攻击以及第三方服务资料外泄。随着使用者云端账户遭受攻击的频率以及复杂程度不断增长，验证身份及权限时不应只要求密码的观念也日益受到使用者的重视。
微软呼吁企业在走向云端、积极进行数位转型时，应强化网路安全防护，同时进一步了解资安问题产生的源头，并采取最佳的资安因应与防卫机制。
台湾微软总经理孙基康表示，现在正值产业积极数位转型时代，遭受攻击后才想到要注意资安问题已来不及，资安一定要“内建”，并且要智慧、要无所不包，要让网路安全成为企业DNA的一部分。
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