Facebook不在iOS测试新闻付费订阅：不想给苹果分成

Facebook正在为Instant Articles功能测试新闻付费订阅工具。不过，目前Facebook只在Android设备上展开测试。有报道称，关于科技公司和发行商如何就订阅收入分成，Facebook和苹果之间存在分歧。
Facebook周四宣布，这一新闻订阅工具将在几周内推出，最开始包括了全球范围内的10家媒体合作伙伴，包括德国《图片报》和《明镜》周刊、《波士顿环球报》、《经济学人》、赫斯特报业旗下媒体、意大利《共和报》、法国《巴黎人报》、英国《电讯报》、Tronc和《华盛顿邮报》。
作为测试的一部分，某些Android用户将会从Facebook移动端的Instant Articles重定向，直接订阅这些发行商的付费服务。发行商可以选择设置收费墙，要求Facebook读者在阅读10篇文章之后付费订购。也可以选择“免费增值”模式，让某些文章免费，其他文章收费。
今年7月有报道称，Facebook正计划测试新闻订阅工具，而这也是Facebook改善与发行商之间关系计划的一部分。在Instant Articles功能中，这些发行商的内容很受欢迎，但发行商认为，在使用Facebook进行内容分发时，它们没有获得对等的回报。此举也是Facebook今年早些时候启动的Facebook Journalism Project的一部分。
Facebook在博客中表示：“最初的测试将在Android设备上进行。我们希望很快拓展这一测试。”
值得注意的是，最初的测试没有包含苹果的iOS设备。有报道称，Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）曾承诺，将所有新闻订阅收入都提供给发行商，而苹果对此感到犹豫。通常，苹果对于iOS应用，例如Facebook应用内的订阅收入收取30%的分成。
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