中国拟收紧在线消费贷：防范化解相关风险

英媒称，中国正准备收紧对在线消费贷款的监管，作为遏制金融风险全面行动的一部分，此举对希望在美国发售股票的中国金融科技集团来说可能是一个挫折。
据英国广播公司网站10月30日报道，中国家庭债务与国内生产总值（GDP）之比仍然很低，同时政府鼓励消费信贷增长，视其为推动经济再平衡、加大消费支出比重的一种方式，但眼下各方对不负责任的在线放贷做法日益担忧。
报道称，在10月28日举行的一个互联网金融论坛上，中国央行的一名官员表示，监管机构将防范消费贷款快速增长的风险。
中国人民银行金融市场司司长纪志宏说：“为防范化解相关风险……人民银行会同相关部门组织开展了互联网金融风险专项整治。”
报道称，在线消费贷款已取代P2P贷款，成为中国金融科技的时髦新领域。中国央行数据显示，今年前九个月，中国未偿还短期消费贷款增加1.49万亿元人民币，相比之下2016年全年增加8300亿元人民币。
阿里巴巴集团关联企业蚂蚁金服参与投资的在线贷款机构趣店，10月在纳斯达克完成首次公开发行，筹得9亿美元。这是今年以来中资企业在美国进行的最大规模IPO。
报道称，趣店让学生和年轻专业人士通过每月分期付款购买手机、笔记本电脑和其他设备。在2014年推出服务的趣店，在开始时向学生放贷，但在爆发一系列丑闻后，监管机构去年禁止了这种贷款。此后，趣店号称转向白领，但有些投资者担心其客户群体仍然包括学生。
中国媒体10月28日援引消息人士的话称，中国银行业监督管理委员会（CBRC）正在起草一套针对互联网消费者贷款的综合监管框架。
报道称，监管机构最近几周还采取行动，打击将消费贷款引入房地产市场、作为抵押贷款首付的非法行为。
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