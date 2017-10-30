中美以“技术三角”引领世界创新新秩序

美媒称，任何对作为引领技术世界新秩序的“技术三角”的影响抱有怀疑的人，都应该参加在纽约市举行的“以色列理工学院2017世界巡访”活动。在这项为期四天突出展示科技创新的活动中，以色列、中国和纽约这三个技术市场的组合尤其引人注目。
据美国《福布斯》双周刊10月28日一期报道，以色列理工学院院长佩雷茨·拉维率队对罗斯福岛上新开张的雅各布斯-康奈尔学院以及迄今为止在其12英亩（约合4.8公顷）校区内落成的三大设施——布隆伯格学术中心、布里奇初创企业暨研究中心以及拥有先进环保理念的学生公寓大厦——进行了为期一天的走访。
在当日的活动中，来自企业界、政界、风险投资界和学术界的贵宾们发表了讲话，并被授予荣誉，其中包括纽约市议会议员本·卡洛斯。正是他创造了“硅岛”一词用来指这个俯瞰曼哈顿中区和长岛市的新校区。
在康奈尔科技校区，活动的重点放在了讨论该校区对科研、创业精神及知识严谨性的强调将如何对纽约市产生经济影响方面。该校区是康奈尔大学与以色列理工学院根据纽约市前市长迈克尔·布隆伯格的倡议而启动的合作项目，其目的是把校区建成纽约市的一块高科技跳板。包括以色列理工学院校友和支持者在内的参加者还听取了关于该校区博士后研究应用计划的介绍。
报道称，次日前往亚洲协会的走访则把中国引入了方程式中。参与小组讨论的专家包括《创业的国度》一书作者丹·塞诺、亚洲协会会长乔塞特·希兰和慈善兼企业家安杰莉卡·贝里，他们探讨了美国、以色列和中国之间日益加强的联系以及中国对以色列风险资本基金和研发投资的增加。不应忽视的是，以色列理工学院在中国境内开办了第一所以色列大学，其校园设在广东汕头。
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