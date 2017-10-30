古巴称所谓“声波攻击”系美政治伎俩：纯属捏造

外媒称，古巴外交部长布鲁诺·罗德里格斯28日说，所谓至少24名美国驻古巴大使馆人员遭到“声波攻击”一事“纯属捏造”，这种“政治伎俩”的目的是“破坏双边关系”。
据埃菲社10月28日报道，在华盛顿会见古巴人代表时，罗德里格斯再次批评了特朗普政府就所谓“声波攻击”一事对古巴作出的强硬回应。美国方面称，2016年年底至今年8月间，部分美国驻古巴外交人员因遭到“声波攻击”，出现听力减退、眩晕、认知能力下降等身体异常症状。
罗德里格斯说：“了解我们国家日常现状和革命形势的人都知道，那些所谓的声波攻击以及其他任何种类的所谓攻击，纯属捏造。这些都是政治伎俩的产物，目的是破坏双边关系。”
罗德里格斯强调：“在所谓声波攻击导致的局面下，两国及两国政府间的关系受到了严重损害。未来几天，我们将就这一问题进行公开讨论。”
作为对“声波攻击”的回应，美国撤回了驻哈瓦那的大部分外交人员，并建议美国人不要前往古巴旅游。作为报复，美国国务卿蒂勒森还宣布驱逐15名古巴驻华盛顿外交人员。此前，在美国人员受到攻击的消息刚刚披露时，美国国务院今年5月已驱逐两名古巴外交官。
罗德里格斯说：“古巴政府认为，不应该让两国政府的任何政治分歧损害两国人民的利益。美国政府提议并作出带有政治色彩的决定，这些决定损害了古巴人民的利益，这是我们不能接受的。”
这位外长还说，美国国务院驱逐17名古巴驻美外交人员的决定没有事实依据，是鲁莽、草率的做法。
另据路透社10月28日报道，古巴外长罗德里格斯当日表示，古巴将令在美国居住的古巴公民更加便利地前往古巴，以期在所谓神秘的健康攻击的外交危机中赢得在美古巴人的支持。
“美国政府关上了大门，古巴打开了大门。”罗德里格斯在华盛顿亲哈瓦那的在美古巴人集会上说。
他说，在美国的古巴公民在回古巴前，其古巴护照不再需要接受特殊审查。
罗德里格斯表示，由于美国政府因对在古巴的美国人员的神秘攻击争议而驱逐了多名古巴外交官，导致驻美古巴领馆人手短缺，因而手续变得更加繁琐。
他说：“从古巴政府的角度而言，对受到政府间分歧影响的民众来说，这是不可接受的，也是不道德的。”
报道称，虽然美国没有正式指责古巴发起了所谓袭击，导致美国官员丧失听力和出现认知问题，但特朗普上周说，哈瓦那方面应对此负责。
罗德里格斯说，古巴正在让在美古巴公民的孩子更容易获得古巴国籍，并允许在美古巴人乘游轮前往古巴，游轮停靠在古巴的两个港口。
他说，哈瓦那方面还允许一些非法离开古巴的人归国。
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