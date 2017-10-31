全球自贸港对比： 新加坡10秒搞定申报 汉堡做出废除决定

从中国香港到新加坡、韩国,再到中东迪拜和德国汉堡,还有美国纽约,在全球范围内,自贸港和自贸区的概念并非新鲜事。作为欧洲典型的经济自贸区之一,于1888年就建立的汉堡自贸港甚至走过了从建立到更名再到废除的过程。
每一个自贸港或自贸区都有其典型性和独特的优势及背景,每一个样本也都蕴藏发展的经验和智慧。
十九大报告提出,赋予自由贸易试验区更大改革自主权,探索建设自由贸易港。第一财经记者通过资料搜集,整理了全球主要自贸港的政策特点对比,主要涵盖公司设立和注册流程、行业准入、货物监管和税收政策几个方面。
公司设立和注册
中国香港1840年代就开始推行自由贸易政策,经过上百年的发展,逐步由单一的转口贸易港发展成为经济结构多元化的自贸港。香港特区企业注册和登记手续简单快捷,只要在网上经过3个步骤就可以拿到公司执照,一般1小时内就可获发有关证书。如以纸质方式提交申请,获发证书也只需要4个工作日。香港特区法律对公司注册资本的金额也没有限制,不用验资,到位资金不限,公司成立后还可以任意增加注册资本,前提是召开股东大会。
新加坡于1969年制定了《自由贸易区法》,并在裕廊码头内建立了第一个自贸区。目前,新加坡共设有7个自贸区,其中樟宜机场自贸区以空运货物为主,其余6个自由贸易区均以海运货物为主。在新加坡注册公司也很简单:任何国籍年满18岁的成年人士,只需提供新加坡注册地址,委任一名新加坡董事、一名当地秘书,并提供以下4项文件:公司名称(必须是英文)、公司章程与细则、身份证明书(护照及身份证复印件)、公司注册地址及办公时间报告表,即可在3个工作日内完成公司注册工作。
新加坡对公司的注册资本要求同样宽松:新加坡公司法规定设立公司最低注册资本为10万新元,实行认缴制,股东可随时决定提高注册资本和缴足资本,且只需在新加坡商业注册局填写表格和交纳费用即可。
巴拿马科隆自贸区于1948年批准设立,是仅次于香港的世界第二大免税贸易港和西半球最大的自贸区。任何自然人或法人均可在科隆自贸区注册,不需要营业执照也没有最低投资要求,但需要提交社会契约、银行和公司业务介绍、税务记录、企业专利等文件,并获得自贸区管委会许可。在自贸区经营需雇用至少5名巴拿马人,进口货物的60%以上要转口。（第一财经日报）
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