时隔七年谷歌重回中国市场 这次瞄准的是AI大蛋糕

2010年退出中国市场的谷歌，又要回来了。
不过，这次谷歌回归中国市场，并非带着搜索引擎，而是开源人工智能软件库TensorFlow。
这款2015年由Google Brain团队研发的系统，用于各种感知和语言理解任务的机器学习，在谷歌的语音识别、Gmail、谷歌相册等产品中已经发挥了作用。简单来说，这个软件库可以让人们更容易地建立AI系统。
可是，在将AI上升为国家战略、各大科技巨头砸钱投资的中国市场，谷歌真的有优势吗？
目前，谷歌的TensorFlow系统在美国得到了广泛应用，已经在Airbnb、eBay、Snapchat等公司用于AI技术的开发。
据美国媒体援引消息人士的话称，谷歌希望把TensorFlow推销给中国的学术科研机构和科技巨头。
9月，一些来自美国的谷歌工程师已经在北京和上海召开三场推介会，介绍TensorFlow。
不过根据谷歌方面的说法，由于TensorFlow在谷歌AI战略中的重要地位，谷歌方面并不仅仅在中国市场上推广这款产品，而是向全球推广。
曾任谷歌大中华区总裁的李开复称：
由于中国是全球最大的单一市场，对任何公司来说，中国都拥有无限的机会。在这么大规模的市场上，商家完全可以使用包括AI技术在内的先进技术为用户提供服务。
不过，谷歌的TensorFlow也有竞争对手。10月中，微软和亚马逊联合发布了开源深度学习库Gluon，可以帮助开发人员轻松构建和训练自然语言网络。亚马逊公司人工智能副总裁Swami Sivasubramanian表示：“我们已经构建了一个Gluon界面，构建神经网络、并且训练模型就像开发一款App那么简单。”
即便谷歌的TensorFlow能够落户中国，面临的竞争压力也不会小。在中国，AI是一个上升到国家层面的优先发展计划，包括BATJ在内的各大科技巨头也在花大力气布局AI。
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