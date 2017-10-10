大规模停电让波多黎各成为“现金社会” 于是美联储送来了一飞机现金

在遭到玛丽亚飓风袭击后，波多黎各陷入了大规模的停电中。这意味着，信用卡、电子支付无法完成支付，现金成为了波多黎各经济最重要的一环。
而纽约联储及时对这个问题做出了回应。 据波多黎各最大银行（按存款额）Popular Inc的主席Richard Carrion向美国媒体表示，一架装满现金的喷气式飞机降落在了波多黎各。
64岁的Carrion说：“我们认为现金是一个问题。”
在波多黎各，企业客户紧急的要求成千上万的现金，以支付工资。而一大挑战是，没有足够的装甲车来满足自动取款机无限的需求。
上月，玛利亚飓风袭击波多黎各，造成39人死亡，破坏了多处建筑物，并令该岛陷入停电。根据一个知情人士向美国媒体表示，在风暴袭击之后的几天内，美联储就开始努力把钱运到岛上。
目前，每10个波多黎各人中有9个没有电，岛上一半的人没有饮用水。学校关闭、政府实行宵禁，而各地的企业都在努力应对。Popular一半的网店仍然处于关闭状态。三分之二的自动取款机也遭到停用。
华尔街见闻此前提及，波多黎各政府面临在10月31日前关门的命运，因为届时现金将告罄，除非美国提供紧急资金援助，不然波多黎各的飓风灾后重建工作将不得不暂停。
而对于陷入绝境的波多黎各，钢铁侠Elon Musk的方案是修建太阳能发电站和电池墙储能，重建波多黎各的供电系统。这个系统将比之前的更高效，更具有韧性。
上周，Elon Musk发推特称，他认为他的公司可以使用电池和太阳能发电技术来重建波多黎各的电网，以便在岛国上实现最经济的发电。特斯拉公司发表了Musk声明，并且认为这是波多黎各“一生一遇”的机会构建最先进电网的机会。
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