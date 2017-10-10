日研究发现新技术可量产心脏“创可贴”

日本研究人员最新发明了一种利用人类诱导多能干细胞大批量培养心肌细胞的技术。这种人工诱导的心肌细胞可以像“创可贴”一样，帮助修复受损心脏，未来有望用于心脏疾病治疗。
诱导多能干细胞是通过对成熟体细胞“重新编程”培育出的干细胞，拥有与胚胎干细胞相似的分化潜力。日本庆应大学日前宣布，该校研究人员改进实验方法，把长宽分别约30厘米和20厘米的诱导多能干细胞培养皿叠加成10层，形成特制的多层培养装置，并发明一种通气系统，均匀地向其中输送氧气和二氧化碳，成功地一次性培养出约10亿个心肌细胞。
心肌梗死等心脏疾病发作时，可能导致心脏丧失数以亿计的心肌细胞，而人类心肌细胞并没有再生能力。诱导多能干细胞和胚胎干细胞具有分化成身体多种细胞的功能，医学界正尝试将人工诱导的心肌细胞作为“创可贴”，替补死掉的心肌细胞，修复受损心脏。不过，此前一直缺少大量培养高安全性心肌细胞的技术。
日本研究人员这一最新成果发表在新一期美国《干细胞报告》杂志上。庆应大学计划明年开展临床试验，将这一技术用于心脏疾病治疗。
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